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Чи будуть проходити вибори у «Дії»: відповідь Федорова
16:50 30.10.2023 |
Можливість проведення виборів в Україні через застосунок "Дія" наразі не обговорюється. Для цього потрібно мати відповідне рішення парламенту.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Очільник Мінцифри повідомив, що для цього потрібно рішення парламенту та Центральної виборчої комісії, а також проведення інтеграції "Дії" з реєстром виборців.
"Для цього потрібно почати нові великі організаційні проекти", - зазначив Федоров.
За словами міністра, наразі в застосунку дійсно розвивають опитування. Такі інструменти, на його думку, можна використовувати для виборів до Ради правосуддя.
Відповідаючи на запитання про можливість обирати через застосунок депутатів та президентів, Федоров зазначив, що для цього необхідне відповідне розпорядження від Центральної виборчої комісії та парламенту.
"Але є багато інших інструментів, де можна використовувати пряму електронну демократію. І враховуючи, в яких умовах ми знаходимося під час повномасштабної війни, я впевнений, що цей інструмент буде достатньо ефективним", - підсумував очільник Міністерства цифрової трансформації.
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