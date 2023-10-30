Переговори щодо членства України в ЄС можуть розпочатися в грудні - прем'єр Фінляндії

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо вважає, що переговори між ЄС і Україною щодо членства в союзі можуть розпочатися в грудні, повідомляє видання Yle.

"На мій погляд, Україна досить добре просунулася у виконанні тих завдань, які були поставлені перед нею (для вступу в ЄС)", - заявив глава уряду.

За його словами, за тиждень буде підготовлено звіт про те, як країни-претенденти просунулися у виконанні вимог для приєднання до Євросоюзу.