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Переговори щодо членства України в ЄС можуть розпочатися в грудні - прем'єр Фінляндії
08:58 30.10.2023 |
Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо вважає, що переговори між ЄС і Україною щодо членства в союзі можуть розпочатися в грудні, повідомляє видання Yle.
"На мій погляд, Україна досить добре просунулася у виконанні тих завдань, які були поставлені перед нею (для вступу в ЄС)", - заявив глава уряду.
За його словами, за тиждень буде підготовлено звіт про те, як країни-претенденти просунулися у виконанні вимог для приєднання до Євросоюзу.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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