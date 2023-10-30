Зеленський невдовзі може відвідати Бразилію – глава МЗС України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що президент України Володимир Зеленський може невдовзі відвідати Бразилію.

"Зеленський незабаром може поїхати до Бразилії. Лулі да Сілві завжди будуть раді в Україні", - сказав Кулеба в інтерв'ю El Economista (Мексика), La Nación (Аргентина) та CNN Brazil.

Відповідаючи на запитання, чи відома дата візиту Зеленського до Бразилії, глава МЗС сказав, що "над цим ведеться робота ".

Крім того, за словами міністра, після візиту Зеленського до Бразилії може бути запланований візит до інших країн регіону.

"Аргентина включена до списку через значну присутність українців у країні та за гуманітарну допомогу, яку вона нам надала ", - повідомив Кулеба.

Також міністр подякував Бразилії за те, що як голова Ради Безпеки вона скликала екстрене засідання після жорстокої атаки Росії на с. Гроза у Харківській області.

Він зазначив, що радник із національної безпеки Бразилії продовжуватиме брати участь у консультаціях щодо української "формули світу ".

"Незабаром буде призначено нову зустріч, її вже підтвердила Бразилія. Це добрий знак для відносин між двома країнами ", - наголосив Кулеба.