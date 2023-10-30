Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський невдовзі може відвідати Бразилію – глава МЗС України

 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що президент України Володимир Зеленський може невдовзі відвідати Бразилію.

"Зеленський незабаром може поїхати до Бразилії. Лулі да Сілві завжди будуть раді в Україні", - сказав Кулеба в інтерв'ю El Economista (Мексика), La Nación (Аргентина) та CNN Brazil.

Відповідаючи на запитання, чи відома дата візиту Зеленського до Бразилії, глава МЗС сказав, що "над цим ведеться робота ".

Крім того, за словами міністра, після візиту Зеленського до Бразилії може бути запланований візит до інших країн регіону.

"Аргентина включена до списку через значну присутність українців у країні та за гуманітарну допомогу, яку вона нам надала ", - повідомив Кулеба.

Також міністр подякував Бразилії за те, що як голова Ради Безпеки вона скликала екстрене засідання після жорстокої атаки Росії на с. Гроза у Харківській області.

Він зазначив, що радник із національної безпеки Бразилії продовжуватиме брати участь у консультаціях щодо української "формули світу ".

"Незабаром буде призначено нову зустріч, її вже підтвердила Бразилія. Це добрий знак для відносин між двома країнами ", - наголосив Кулеба.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,4216
  0,0866
 0,24
EUR
 1
 38,3774
  0,0913
 0,24

Курс обміну валют на сьогодні, 10:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3843  0,02 0,05 38,0189  0,03 0,07
EUR 39,6796  0,02 0,06 40,5296  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,3850  0,04 0,10 36,3700  0,08 0,21
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес