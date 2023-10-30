Вперше в Латинській Америці ухвалено резолюцію із засудженням російської агресії проти України

Заступник Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк повідомила про ухвалення підсумкової Декларації Форуму Вільна Америка, де вперше в Латинській Америці включено окремий пункт, в якому виражається солідарність з народом України, підтримка Формули миру президента України та засуджується російська агресія, повідомляє прес-служба апарату Верховної Ради України у п'ятницю ввечері.

"Ми солідарні з народом України, який страждає на невиправдану, неспровоковану російську агресію. Закликаємо всі країни Америки приєднатися до реалізації Формули світу для досягнення всеосяжного, справедливого і міцного світу в Україні згідно зі Статутом ООН", - йдеться в тексті документа.

Олена Кондратюк наголосила, що це сталося вперше з моменту повномасштабного російського вторгнення в Україну, коли вдалося в такому широкому форматі країн Латинської Америки засудити російську агресію. Вперше у такому широкому міжпартійному форматі, який об'єднує 34 партії з 21 держави Латинської Америки, вийшло привернути увагу громадськості та політикуму цього регіону до боротьби, яку веде народ України з країною-агресором Росією.

"Маємо відмінний результат спільної та наполегливої роботи моєї команди разом з Посольством України в Мексиці на чолі з пані Послом Оксаною Драмарецькою. Це також великий успіх делегації Верховної Ради України", - наголосила Олена Кондратюк, подякувавши всім, хто допомагав і підтримував делегацію у цій непростій місії.