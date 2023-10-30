З інфополя зникли «мирні ініціативи» з неприйнятними для України речами - Кулеба

За останні місяці з інформаційного поля зникли «мирні ініціативи», які передбачали, зокрема, відмову України від частини своїх територій.

На цьому наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Інстаграмі у контексті проведення на Мальті третього саміту щодо української Формули миру, передає Укрінформ.

Глава МЗС зауважив зростання залученості держав світу до обговорення Формули миру Президента Володимира Зеленського. "15 держав брали участь у переговорах у Копенгагені в червні, 42 - в серпні у Джидді, а зараз на Мальті вдалося зібрати вже 66 держав і міжнародних організацій... Зверніть увагу: за ці ж пів року з інфополя зникли численні «мирні» ініціативи, які пропонували Україні то відмовитися від територій, то щось обміняти, то ще якісь неприйнятні речі", - заявив він.

За його словами, нині в центрі всіх дискусій - справедлива та чесна українська Формула миру, які повністю відповідає принципам Статуту ООН і ключових резолюцій Генасамблеї. "І це перший, дуже конкретний результат Формули", - заявив міністр.

Крім того, зазначив він, зустріч на Мальті зруйнувала два міфи: перший - про зниження уваги до України на тлі подій на Близькому Сході, другий - про нібито втрату Україною підтримки так званого Глобального Півдня.

"Кількість учасників зросла, як і кількість країн з-поза меж Європи та Північної Америки. У Формулі є місце для всіх. Але немає місця для псевдопацифізму", - підкреслив глава української дипломатії.

Він назвав Формулу миру "прагматичним документом, який втілює принципи Статуту ООН в життя", і зауважив, що Україна активно працює над його втіленням та підготовкою до Глобального саміту миру, на якому лідери "зафіксують домовленості та перейдуть до їхньої реалізації".

Як повідомлялося, 28-29 жовтня на Мальті проходив третій мирний саміт щодо України з лідерами країн Глобального Півдня на рівні радників із зовнішньої політики та національної безпеки.

Під час міжнародних консультацій щодо ключових принципів миру в Україні та світі було обговорено проведення Глобального саміту миру на рівні глав держав та урядів.