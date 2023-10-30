Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна почала переговори з Нідерландами щодо угоди про «гарантії безпеки»

 

Україна розпочала консультації з Нідерландами щодо розробки двосторонньої угоди про надання Києву "гарантій безпеки".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу президента України.

Переговори відбулися на полях третьої зустрічі радників із національної безпеки та зовнішньої політики на Мальті.

"Нідерланди стали шостою державою після США, Великої Британії, Канади, Японії, Франції та першою з країн, які не входять до Групи семи (G7), з якою Україна розпочала відповідні двосторонні переговори", - йдеться в повідомленні.

Консультації з Нідерландами стосувалися співпраці у військовій сфері, питання економічної відбудови України, спільних зусиль щодо притягнення РФ до відповідальності, а також санкційного тиску та використання конфіскованих активів.

До переговорної групи, яку очолив глава ОПУ Андрій Єрмак, також увійшли його заступник Ігор Жовква, заступник міністра закордонних справ Микола Точицький та радники глави президентського офісу Олександр Бевз і Дар'я Зарівна.

Як відомо, країни "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Лідери узгодили не конкретні параметри "гарантій безпеки", а їхню рамку, а конкретні двосторонні договори будуть підписані пізніше.

Наразі близько 30 країн приєдналися до декларації G7 про довгострокові безпекові запевнення для України.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,4216
  0,0866
 0,24
EUR
 1
 38,3774
  0,0913
 0,24

Курс обміну валют на сьогодні, 10:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3843  0,02 0,05 38,0189  0,03 0,07
EUR 39,6796  0,02 0,06 40,5296  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,3850  0,04 0,10 36,3700  0,08 0,21
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес