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АНАЛІТИКА

Першу українську машину для розмінування передали харківським саперам

22:49 27.10.2023 |

Політика

Першу українську машину для розмінування передали харківським саперам

 

Розроблена харківськими фахівцями перша вітчизняна машина для підготовки ґрунту до розмінування надійшла у розпорядження Державної служби з надзвичайних ситуацій. Про це повідомило Міністерство економіки.

Техніку, придбану за кошти обласного бюджету Харківської області, передав саперам голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Це хороший приклад для всіх вітчизняних винахідників та виробників. Приклад того, що взаємодія державних, місцевих органів влади, виробників дає швидкий результат", - зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Перша сертифікована вітчизняна машина такого типу проста у використанні, обслуговуванні та ремонті. Крім того, оператори не матимуть проблем із запчастинами.

"Ми придбали дві такі машини, друга буде передана до кінця листопада. Вартість однієї - 5,6 млн грн", - сказав голова ОВА.


Першу українську машину для розмінування передали харківським саперам

Довідка.

Машини, які використовуються в операціях з розмінування, поділяються на: машини, призначені для детонування джерел небезпеки; машини, призначені для підготовки ґрунту; машини, призначені для виявлення джерел небезпеки. Деякі машини можуть бути призначені для виконання більш ніж однієї з цих функцій. Усі машини, які призначені для використання у вибухонебезпечних зонах, вважаються машинами для розмінування.

Машини для підготовки ґрунту насамперед призначені для підвищення ефективності операцій з розмінування шляхом зменшення або усунення перешкод. Підготовка ґрунту може охоплювати: зрізання рослинності, видалення розтяжок, розпушування ґрунту, видалення металевих забруднень, будівельного сміття та оборонних дротових перешкод тощо.

Підготовка ґрунту може містити або не містити детонацію, знищення або видалення протипіхотних мін.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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