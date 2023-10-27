ЄС проконсультується з Україною щодо «гарантій безпеки» – заява лідерів

Саміт Європейського Союзу в Брюсселі, який завершився в п'ятницю, підтвердив наміри об'єднання працювати над "майбутніми безпековими зобов'язаннями" для України.

Про це йдеться в підсумковому документі саміту, повідомляє "Європейська правда".

Лідери ЄС, як і на попередніх зустрічах, підтвердили наміри "надавати потужну фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні та її народу стільки, скільки буде потрібно".

У плані військової підтримки вони наголосили на необхідності забезпечити прискорене постачання ракет і боєприпасів, зокрема в межах плану ЄС із постачання мільйона снарядів, а також систем протиповітряної оборони "для захисту населення, критичної та енергетичної інфраструктури".

"У довгостроковій перспективі ЄС та держави-члени разом з партнерами сприятимуть виконанню майбутніх безпекових зобов'язань перед Україною, які допоможуть Україні захистити себе, протистояти спробам дестабілізації та стримувати акти агресії в майбутньому", - йдеться в документі.

олови держав-членів доручили топ-дипломату ЄС "на основі рамок, які будуть схвалені Радою", провести консультації з Україною щодо майбутніх зобов'язань ЄС у сфері безпеки та доповісти про їхні результати на засіданні Європейської ради у грудні.

"Військова підтримка та зобов'язання у сфері безпеки надаватимуться у повній відповідності до політики безпеки та оборони окремих держав-членів та з урахуванням інтересів безпеки та оборони всіх держав-членів", - йдеться у висновках саміту.

Нагадаємо, лідери ЄС на саміті в Брюсселі в червні висловлювали готовність зробити внесок у майбутні безпекові зобов'язання перед Україною та розглянути підходи до такого внеску.

Топ-дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель раніше говорив про плани виділення 20 мільярдів євро для Європейського фонду миру як частину цих "безпекових гарантій".