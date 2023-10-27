Країни Євросоюзу погодились передати доходи від заморожених російських активів Україні, – FT

Лідери країн ЄС під час саміту у Брюсселі схвалили план, який передбачає спрямування мільярдів євро прибутків, отриманих від заморожених російських активів, на допомогу Україні.

За даними джерел Financial Times, лідери країн ЄС також закликали Єврокомісію прискорити підготовку конкретних юридичних пропозицій для реалізації цього плану.

Очікується, що Єврокомісія надасть конкретні правові пропозиції на початку грудня.

"Це - зелене світло для нас", - сказав один із співрозмовників видання.

Джерела FT зауважують, що Брюссель підтримує регулярні контакти з Лондоном і Вашингтоном, щоб забезпечити синхронізацію підходів у цьому питанні.

Видання нагадує, що західні санкції заморозили близько $300 мільярдів, що належать центральному банку Росії. Левова частка цих коштів на суму близько 180 мільярдів євро зберігається у Euroclear, найбільшому у світі депозитарії цінних паперів зі штаб-квартирою в Брюсселі.

Як повідомлялося, напередодні Euroclear повідомив, що лише за перші дев'ять місяців цього року доходи від заморожених російських активів склали близько 3 мільярдів євро.

Виплати купонів і погашення облігацій за знерухомленими російськими активами залишаються у Euroclear, оскільки вони не можуть бути виплачені клієнтам, які підпадають під санкції. Депозитарій регулярно реінвестує такі залишки, а підвищення відсоткових ставок означає, що Euroclear заробляє більше завдяки цим інвестиціям.

Нагадаємо, раніше Європейський Союз дійшов висновку, що не може законно конфіскувати заморожені російські активи на загальну суму понад 200 млрд євро, і замість цього зосередиться на використанні цих активів для отримання прибутку, який можуть спрямувати на відновлення України.

Експертна група ЄС віддала перевагу варіанту "внеску з надприбутків". Цей механізм передбачає, що компанії, які отримають прибуток від заблокованих російських активів, будуть змушені переказати значну суму ЄС. Цей варіант має зменшити юридичні ризики для Євросоюзу, оскільки ЄС не керуватиме замороженими активами напряму.

Більше половини цих активів розміщено у готівці та депозитах, тоді як "значна кількість" інвестована в цінні папери, які перетворяться на готівку в міру їх погашення в найближчі два-три роки. Значна частина цих коштів знаходиться в Бельгії в європейському депозитарії Euroclear Ltd., прибуток від їх інвестування склав 750 мільйонів євро до першого кварталу цього року. Ці прибутки вже підлягають оподаткуванню, свідчать квартальні результати Euroclear. Його звітність свідчить про те, що Росія не матиме претензій на чисті прибутки, оскільки вони належать депозитарію.

Своєю чергою Бельгія оголосила, що створить спеціальний український фонд обсягом 1,7 млрд євро, до якого зараховуватимуть надходження від податків на доходи із заморожених російських активів, передусім у Euroclear.