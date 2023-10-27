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Польща направила в Україну персонал для ремонту військової техніки
17:39 27.10.2023 |
Фахівці з польського оборонного холдингу Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) відправились в Україну для ремонту пошкодженої військової техніки.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.
Роботи часто виконуються біля лінії фронту, або навіть в зоні досяжності дії російської великокаліберної артилерії.
Для ремонту зазвичай залучаються спеціалісти, які мають безпосередній досвід експлуатації техніки, яку Польща передає Україні. Зокрема, вони обслуговують САУ Krab, танки Leopard і транспортні засоби для перевезення боєприпасів на шасі вантажівки Jelcz.
Фахівці зазначають, що польська техніка, яка використовується на фронті, працює під найвищими експлуатаційними навантаженням, які значно перевищують кількість циклів, на яку вона була розрахована.
"Гаубиці Krab вже перевищили свій ресурс у декілька разів. Ця техніка дуже ефективно виконує свої завдання. На жаль, це призводить до того, що наша техніка викликає сильний інтерес у протилежної сторони. Росіяни інтенсивно полюють за нею", - зазначив один із польських фахівців.
Раніше повідомлялося, що Збройні сили Литви спільно з німецькою оборонною промисловістю відремонтують ушкоджені під час бойових дій в Україні танки Leopard.
Перед цим Берлін досяг із Варшавою згоди про створення центру ремонту танків Leopard 2, які зазнали пошкоджень на полі бою в Україні.
У липні міністр оборони Польщі Маріуш Блащак оголосив, що в польському Глівіце на заводі Бумар-Лабенди розпочав роботу центр обслуговування та ремонту танків Leopard 2, які отримала Україна.
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