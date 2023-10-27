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Коломойському продовжили арешт до 2 грудня
16:31 27.10.2023 |
Шевченківський районний суд Києва задовольнив клопотання Бюро економічної безпеки та продовжив термін арешту бізнесмена Ігоря Коломойського до 2 грудня 2023 року включно. Таке рішення було ухвалене слідчою суддею Оленою Мєлєшак у п'ятницю, 27 жовтня.
Розмір застави залишається попереднім 1 450 000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 3,9 млрд грн.
Як і суддя Інна Міхєєва три дні тому, суддя Мєлєшак зобов'язала керівництво ізолятора тимчасового тримання, де Коломойський відбуває арешт, організувати йому повне медичне обстеження.
Адвокати Коломойського кажуть, що в нього погіршився стан через панкреатит і цукровий діабет.
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