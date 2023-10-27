Україна отримала зі Словенії партію розвідувальних дронів – ЗМІ

Словенський виробник безпілотників C-Astral нещодавно передав розвідувальні БПЛА українським військовим.

Про це цього тижня повідомили в компанії виданню Defense News, пише "Європейська правда".

Мова про тактичний розвідувальний БПЛА, відомий як Bramor C4EYE.

"Він (безпілотник. - Ред.) справді використовується українцями і вже деякий час", - розповів пілот Bramor з компанії C-Astral Єрней Модерц на симпозіумі GSOF, який проходив 24-26 жовтня в Брно.

"У нас є деякі канали комунікації з військами, і ми використовуємо їх для отримання зворотного зв'язку і внесення відповідних удосконалень", - додав він.

Модерц не зміг повідомити, коли і скільки безпілотників прибули в Україну, але сказав, що це відбулося відносно недавно і постачання включало кілька систем.

Не відомо, чи компанія самостійно відправила БПЛА, чи Міністерство оборони Словенії надало безпілотники з власних запасів, оскільки країна експлуатує цей тип дронів.

У Міноборони Словенії відмовилися від коментарів.

Безпілотник Bramor C4EYE повністю виготовляється і збирається в Словенії компанією C-Astral. Це неозброєний літальний апарат, призначений в першу чергу для розвідувальних і спостережних місій, а також для супроводу конвоїв.

Система має максимальну тригодинну автономність і може діяти на відстані до 40 кілометрів.