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Україна отримала зі Словенії партію розвідувальних дронів – ЗМІ
13:45 27.10.2023 |
Словенський виробник безпілотників C-Astral нещодавно передав розвідувальні БПЛА українським військовим.
Про це цього тижня повідомили в компанії виданню Defense News, пише "Європейська правда".
Мова про тактичний розвідувальний БПЛА, відомий як Bramor C4EYE.
"Він (безпілотник. - Ред.) справді використовується українцями і вже деякий час", - розповів пілот Bramor з компанії C-Astral Єрней Модерц на симпозіумі GSOF, який проходив 24-26 жовтня в Брно.
"У нас є деякі канали комунікації з військами, і ми використовуємо їх для отримання зворотного зв'язку і внесення відповідних удосконалень", - додав він.
Модерц не зміг повідомити, коли і скільки безпілотників прибули в Україну, але сказав, що це відбулося відносно недавно і постачання включало кілька систем.
Не відомо, чи компанія самостійно відправила БПЛА, чи Міністерство оборони Словенії надало безпілотники з власних запасів, оскільки країна експлуатує цей тип дронів.
У Міноборони Словенії відмовилися від коментарів.
Безпілотник Bramor C4EYE повністю виготовляється і збирається в Словенії компанією C-Astral. Це неозброєний літальний апарат, призначений в першу чергу для розвідувальних і спостережних місій, а також для супроводу конвоїв.
Система має максимальну тригодинну автономність і може діяти на відстані до 40 кілометрів.
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