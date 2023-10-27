Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

16% опитаних жителів прифронтових регіонів України отримують новини з російських джерел - КМІС

12:00 27.10.2023 |

Політика

 

Абсолютна більшість опитаних жителів 10 прифронтових регіонів України отримують новини з національних (54% отримують щоденно) і місцевих (59%) джерел, 16% - з російських джерел, зокрема 6% щодня. Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 7-12 серпня 2023 року на замовлення USAID (проєкт "Трансформація комунікацій в Україні").

"Абсолютна більшість респондентів насамперед отримують новини з національних (54% отримують щодня) та місцевих (59%) джерел. Ще, відповідно, 32% і 38% отримують від двох-трьох до чотирьох-шести разів на тиждень, тобто досить регулярно на щотижневій основі. Загалом із міжнародних джерел 28% отримують новини на щоденній основі, плюс 37% отримують щотижня", - ідеться в повідомленні КМІС за підсумками дослідження.

Як повідомляється, загалом 78% опитаних респондентів на щоденній основі споживають новини. Ще 12% споживають досить регулярно (три-чотири рази на тиждень). Лише 10% споживають новини один-два рази на тиждень або рідше. Для 97% респондентів достатньо або дуже важливо стежити за новинами про події в Україні (зокрема, для 67% це дуже важливо).

16% респондентів на щотижневій чи щоденній основі отримують новини з російських джерел, зокрема 6% щодня користуються російськими джерелами. Причому серед цих респондентів, які щодня/щотижня користуються російськими джерелами, 44% користуються і провладними, і опозиційними джерелами, 22% - провладними, 21% - опозиційними.

Серед усіх респондентів найчастіше основними мотивами мешканців їхньої області користуватися російськими джерелами називали зіставлення інформації (17%), інтерес до подачі інформації в Росії (14%), проросійські настрої (11%), бути поінформованим про події в Росії через важливість для України (11%), розуміння бачення подій росіянами (10%);

Протягом 7-12 серпня 2023 року КМІС провів опитування жителів 10 прифронтових регіонів на замовлення проєкту "Трансформація комунікацій в Україні", що є програмою USAID, яку реалізує "Кімонікс Інтернешнл" в Україні. Методом онлайн-інтерв'ю було опитано 1000 дорослих жителів прифронтових регіонів. За звичайних обставин статистична похибка загальної вибірки не перевищує 3,1%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5082
  0,0230
 0,06
EUR
 1
 38,4687
  0,1484
 0,38

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4029  0,02 0,06 38,0461  0,01 0,02
EUR 39,7018  0,04 0,10 40,5589  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,4200  0,11 0,30 36,4450  0,12 0,31
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес