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КМІС: Найпопулярніше джерело інформації в прифронтових регіонах - телеграм-канали, телемарафон дивляться 28% опитаних
11:45 27.10.2023 |
Телеграм-канали, YouTube й українські інтернет-ЗМІ є найпопулярнішими джерелами отримання інформації для жителів прифронтових регіонів, телемарафон посідає п'яту позицію за популярністю.
Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 7-12 серпня 2023 року на замовлення USAID (проєкт "Трансформація комунікацій в Україні").
"Найбільш популярне джерело інформації - телеграм-канали, якими за останні сім днів перед опитуванням користувалися 63% респондентів. 43% визначають їх найважливішим джерелом для себе. Іншими топджерелами є YouTube (40% отримували інформацію з цього джерела за останні сім днів, зокрема 8% визначають джерело як найбільш важливе для себе), українські інтернет-ЗМІ (відповідно, 38% та 11%), фейсбук (відповідно, 33% і 2%) і телемарафон (відповідно, 28% і 11%)", - ідеться в повідомленні КМІС на офіційному сайті за результатами цього дослідження в п'ятницю.
Як повідомляється, інші джерела називали рідше, зокрема, радіо за останні сім днів слухали 14%, а 2% називають радіо найважливішим для себе джерелом.
Хоча за останні сім днів 14% слухали радіо, проте водночас 75% не заперечують, що принаймні іноді слухають його. Слухають радіо здебільшого на смартфоні, рідше - у транспорті.
34% з опитаних слухали подкасти протягом останніх 30 днів. Водночас соціологи зазначають, що "третина респондентів або не змогли відповісти, або не знають, що таке подкасти".
Протягом 7-12 серпня 2023 року КМІС провів опитування жителів 10 прифронтових регіонів на замовлення проєкту "Трансформація комунікацій в Україні", що є програмою USAID, яку реалізує "Кімонікс Інтернешнл" в Україні. Методом онлайн-інтерв'ю було опитано 1000 дорослих жителів прифронтових регіонів. За звичайних обставин статистична похибка загальної вибірки не перевищує 3,1%.
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