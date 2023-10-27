Прем'єр-міністр Нідерландів розкритикував збільшення бюджету ЄС, пов’язане з підтримкою України

Брюссель повинен затягнути паски замість того, щоб просити країни ЄС про додаткові внески до свого багаторічного бюджету.

Про це заявив у четвер на засіданні Європейської ради прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

У четвер лідери Євросоюзу вперше обговорили прохання Єврокомісії до держав-членів надати додаткові 66 мільярдів євро до довгострокового бюджету на 2021-2027 роки, оскільки керівництво ЄС прагне впоратися з фінансовими труднощами, пов'язаними з підтримкою України, управлінням міграцією та зростанням вартості запозичень для реалізації плану відновлення після пандемії.

Хоча Рютте визнав, що збільшення бюджету ЄС "ймовірно" необхідне, він сказав журналістам, що "це має бути зроблено шляхом зміни пріоритетів у бюджеті ЄС".

"Отже, нашими трьома пріоритетами є: змінити пріоритети, змінити пріоритети і змінити пріоритети", - сказав він.

"Так само, як і в національному бюджеті, ви повинні час від часу затягувати паски у інших статтях. Ми повинні робити те ж саме в Нідерландах", - додав прем'єр-міністр, який йде у відставку, заявивши, що "ніхто не чекає з нетерпінням", щоб відкрити свій гаманець для Брюсселя в часи великого тиску на витрати.

Слова Рютте перегукуються з думкою кількох нідерландський консультативних органів, які раніше закликали державу обмежити свої витрати після кількох років послаблення фіскального контролю через пандемію та війну в Україні.

Нідерланди були одним із найзапекліших критиків прохання виконавчої влади ЄС про додаткові кошти.

Попри загальне несхвалення планів Єврокомісії, Рютте все ж визнав, що підтримує запропоновані додаткові кошти для України, оскільки "всі насправді за це виступають".

Однак поки що невідомо, чи проголосують країни-члени ЄС одностайно з цього питання, оскільки Угорщина може спробувати заблокувати ухвалення запропонованого бюджету ЄС на черговому саміті Євросоюзу в грудні.

Європейська комісія запропонувала збільшити бюджет ЄС до 2027 року на 66 мільярдів євро. Із них частина для України у вигляді грантів становитиме 17 мільярдів євро, а ще 33 мільярди Києву хочуть надати у вигляді кредитів. Решта коштів потрібні для покриття вищих відсоткових платежів, міграційної політики ЄС та стимулювання інвестицій у критичні технології.