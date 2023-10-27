Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В січні Україна може отримати ракети дальністю 300 км – Голос Америки

 

У січні 2024 року Україна може отримати від партнерів далекобійні ракети, здатні уражати цілі на відстані до 300 км. Про це, посилаючись на неназваного високопосадовця Генштабу ЗСУ, повідомила журналістка Голосу Америки Мирослава Гонгадзе.

За словами високопосадовця Генштабу, за результатами зустрічі військових командувань України та країн-союзників темпи постачання зброї в Україну не зменшаться.

"У січні Україна отримає нові ракети дальністю 300 км", - йдеться в повідомленні.

Не уточнюється, про які саме ракети йдеться, але Україна тривалий час запитувала у США далекобійні ATACMS. 17 жовтня стало відомо, що Україна їх уже отримала (до 20 ракет, за даними NYT), але найстарішу й базову версію, що добиває щонайбільше на 165 км. Інші модифікації ATACMS з унітарною боєголовкою б'ють до 300 км, експериментальний варіант ракети PRISM - до 500 км.

Також Україна з травня 2023-го просить Німеччину про ракети Taurus. У них гранична дальність польоту - не менше 500 км. Однак Німеччина поки що не ухвалює рішення про таку військову допомогу Україні, побоюючись "ескалації".
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5082
  0,0230
 0,06
EUR
 1
 38,4687
  0,1484
 0,38

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4029  0,02 0,06 38,0461  0,01 0,02
EUR 39,7018  0,04 0,10 40,5589  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,4200  0,11 0,30 36,4450  0,12 0,31
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес