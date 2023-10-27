В січні Україна може отримати ракети дальністю 300 км – Голос Америки

У січні 2024 року Україна може отримати від партнерів далекобійні ракети, здатні уражати цілі на відстані до 300 км. Про це, посилаючись на неназваного високопосадовця Генштабу ЗСУ, повідомила журналістка Голосу Америки Мирослава Гонгадзе.

За словами високопосадовця Генштабу, за результатами зустрічі військових командувань України та країн-союзників темпи постачання зброї в Україну не зменшаться.

"У січні Україна отримає нові ракети дальністю 300 км", - йдеться в повідомленні.

Не уточнюється, про які саме ракети йдеться, але Україна тривалий час запитувала у США далекобійні ATACMS. 17 жовтня стало відомо, що Україна їх уже отримала (до 20 ракет, за даними NYT), але найстарішу й базову версію, що добиває щонайбільше на 165 км. Інші модифікації ATACMS з унітарною боєголовкою б'ють до 300 км, експериментальний варіант ракети PRISM - до 500 км.

Також Україна з травня 2023-го просить Німеччину про ракети Taurus. У них гранична дальність польоту - не менше 500 км. Однак Німеччина поки що не ухвалює рішення про таку військову допомогу Україні, побоюючись "ескалації".