Фонд Клуні звернувся до ФРН через злочини РФ в Україні

"Фонд Клуні за справедливість" (The Clooney Foundation for Justice, CFJ), заснований Амаль і Джорджем Клуні, звернувся до Федеральної прокуратури Німеччини з проханням провести розслідування за трьома епізодами ймовірних воєнних злочинів, скоєних російськими військовими в Україні. Про це повідомила пресслужба CFJ

у четвер, 26 жовтня.

Як наголошується в повідомленні, заяви подано в Німеччині, оскільки в німецькому законодавстві закріплено принцип універсальної юрисдикції, який дає змогу правоохоронним органам країни почати кримінальне розслідування за фактом злочинів, скоєних за межами Німеччини, незалежно від громадянства підозрюваних або потерпілих чи наявності у будь-кого з них зв'язків із Німеччиною.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року команда міжнародних юристів і слідчих, які працюють у межах ініціативи CFJ The Docket, збирає докази та готує матеріали, що детально описують порушення, вчинені російськими військами на українській території. "The Docket збирає докази злочинів, ініціює судове переслідування осіб, які вчинили воєнні злочини і масові звірства, і представляє інтереси постраждалих у їхньому прагненні до справедливості", - зазначили в CFJ.