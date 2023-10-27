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АНАЛІТИКА

Фіцо не підтримає військову допомогу Україні: «Хай краще 10 років домовляються про мир»

 

Новий прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що не буде підтримувати військову допомогу Україні, як і казав під час виборчої кампанії.

Як повідомляє Aktuality, пише "Європейська правда", таку заяву він зробив у виступі перед членами парламентського комітету з європейських справ перед самітом лідерів у Брюсселі.

Фіцо заявив, що не буде підтримувати військову допомогу Україні.

"Нехай краще 10 років ведуть переговори про мир, ніж 10 років вбивають одне одного без жодного результату", - сказав він.

Прем'єр додав також, що, на його думку, на цьому етапі війни у Росії "більші територіальні здобутки, ніж в України".

Також у виступі на комітеті він заявив, що не збирається підтримувати європейські санкції проти Росії без оцінки їхнього впливу на країни Євросоюзу.

Нагадаємо, у середу 25 жовтня у Словаччині офіційно затвердили новий уряд на чолі з Робертом Фіцо за підсумками парламентських виборів.

На ключових для України посадах опинились неприхильні до підтримки Києва посадовці.
 

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