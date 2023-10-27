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АНАЛІТИКА

Українські пілоти почали льотну підготовку на F-16 в США

 

Українські пілоти розпочали льотну підготовку на винищувачах F-16 у Сполучених Штатах Америки.

Про це розповів представник американських Повітряних сил, повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондентку Politico Лару Селігман.

У середу, 25 жовтня, українські пілоти уже розпочали польоти на F-16. До цього вони навчались на тренажерах, авіатренажерах, які повноцінно відтворювали кабіну літака.

Тренування у штаті Аризона проводить 162 авіакрило, що є основним центром підготовки на F-16 для ВПС.

"Навчальна програма буде відповідати базовим знанням і навичкам кожного пілота і, як очікується, триватиме кілька місяців", - заявили у ВПС США.

F-16 для України

Нагадаємо, що Нідерланди та Данія очолили зусилля щодо навчання українських пілотів на F-16, а також постачання винищувачів до України, щоб допомогти протистояти перевазі Росії у повітрі.

Норвегія та Бельгія також зобов'язались поставити Україні F-16, тоді як 11 інших країн, включаючи США, заявили, що допоможуть навчати українських пілотів управлінню цими літаками.

Як раніше заявляли в Міноборони, Україна може отримати перші літаки F-16 не раніше ніж через 6-7 місяців. Однак у Нідерландах та Данії обіцяли передати перші літаки на початку 2024 року.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав, що українські пілоти наразі проходять тренажерну підготовку на винищувачах F-16.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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