Чемпіон з підозр Микитась отримав від НАБУ вже п'яту

Колишній депутат Верховної Ради Максим Микитась отримав нову підозру від Національного антикорупційного бюро. Йому інкримінують розкрадання 307 млн грн, виділених у 2018 році на будівництво захищених арсеналів, йдеться на сайті НАБУ.

НАБУ традиційно не вказує у своїх повідомленнях імена підозрюваних, але, за даними LIGA.net, йдеться саме про Микитася.

Колишній депутат вже фігурує у інших кримінальних провадженнях НАБУ, наприклад, про спробу підкупити мера Дніпра за 22 млн євро (за це його відправили під варту в СІЗО) та про заволодіння 81 млн грн коштів Нацгвардії.

Третя справа стосується контракту на будівництво захищених складів зберігання ракет та боєприпасів для Збройних Сил України.

НАБУ вважає, що у листопаді-грудні 2018 року на рахунки підконтрольної депутату фірми надійшло 307 млн грн від Міністерства оборони. Але будівництво об'єкта вона так і не почала, а виділені гроші були виведені на рахунки третіх компаній.

Сума могла бути меншою, але Микитась нібито пролобіював через службових осіб вищого та старшого офіцерського складу Збройних Сил України ухвалення змін до постанов Кабінету міністрів, які дозволили перерахувати аванс на будівництво в розмірі 80% замість 30%.





Одним із підозрюваних, крім Микитася, за даними LIGA.net, став колишній перший заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-полковник Ігор Колесник. Загалом у справі шість фігурантів.

Усім інкримінують ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу - привласнення майна та зловживання службовим становищем.

Центр протидії корупції нагадав, що у вересні 2020 року Микитась отримав підозру у справі будівництва сховища ядерних відходів, а у грудні 2020 року - підозру у підкупі експерта (в межах квартирної справи).

Ще одну підозру - шосту - Микитась отримав від МВС у грудні 2020 року у справі про викрадення людини.

У жовтні 2022 року Микитася відправили під варту із заставою 260 млн грн, але після низки оскаржень суму зменшили до 20 млн грн. В липні 2023 року ці гроші внесли, і він вийшов на волю.