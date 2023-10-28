Фінансові новини
- |
- 28.10.23
- |
- 00:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Чемпіон з підозр Микитась отримав від НАБУ вже п'яту
16:57 25.10.2023 |
Колишній депутат Верховної Ради Максим Микитась отримав нову підозру від Національного антикорупційного бюро. Йому інкримінують розкрадання 307 млн грн, виділених у 2018 році на будівництво захищених арсеналів, йдеться на сайті НАБУ.
НАБУ традиційно не вказує у своїх повідомленнях імена підозрюваних, але, за даними LIGA.net, йдеться саме про Микитася.
Колишній депутат вже фігурує у інших кримінальних провадженнях НАБУ, наприклад, про спробу підкупити мера Дніпра за 22 млн євро (за це його відправили під варту в СІЗО) та про заволодіння 81 млн грн коштів Нацгвардії.
Третя справа стосується контракту на будівництво захищених складів зберігання ракет та боєприпасів для Збройних Сил України.
НАБУ вважає, що у листопаді-грудні 2018 року на рахунки підконтрольної депутату фірми надійшло 307 млн грн від Міністерства оборони. Але будівництво об'єкта вона так і не почала, а виділені гроші були виведені на рахунки третіх компаній.
Сума могла бути меншою, але Микитась нібито пролобіював через службових осіб вищого та старшого офіцерського складу Збройних Сил України ухвалення змін до постанов Кабінету міністрів, які дозволили перерахувати аванс на будівництво в розмірі 80% замість 30%.
Одним із підозрюваних, крім Микитася, за даними LIGA.net, став колишній перший заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-полковник Ігор Колесник. Загалом у справі шість фігурантів.
Усім інкримінують ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу - привласнення майна та зловживання службовим становищем.
Центр протидії корупції нагадав, що у вересні 2020 року Микитась отримав підозру у справі будівництва сховища ядерних відходів, а у грудні 2020 року - підозру у підкупі експерта (в межах квартирної справи).
Ще одну підозру - шосту - Микитась отримав від МВС у грудні 2020 року у справі про викрадення людини.
У жовтні 2022 року Микитася відправили під варту із заставою 260 млн грн, але після низки оскаржень суму зменшили до 20 млн грн. В липні 2023 року ці гроші внесли, і він вийшов на волю.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабінет міністрів хоче ввести новий податок на землю в Україні, пропонується стягувати податок за заповідні землі
|Німеччина передала Україні новий пакет допомоги з IRIS-T, боєприпасами і БТР
|Фіцо готовий за певних умов збільшити внесок у бюджет ЄС, щоб допомогти Україні
|Тимчасовий гуманітарний коридор з/до портів Великої Одеси 27 жовтня поновив роботу після триденної перерви
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У Верховній Раді ініціюють відкликання нардепа Безуглої з комітету нацбезпеки
|Першу українську машину для розмінування передали харківським саперам
|Кабінет міністрів хоче ввести новий податок на землю в Україні, пропонується стягувати податок за заповідні землі
|ЄС проконсультується з Україною щодо «гарантій безпеки» – заява лідерів
|Країни Євросоюзу погодились передати доходи від заморожених російських активів Україні, – FT
|Польща направила в Україну персонал для ремонту військової техніки
Бізнес
|Кількість зареєстрованих кіберінцидентів за квартал зросла на 46%, – Держспецзв'язку
|В ЄС досягли прогресу у переговорах щодо закону по регулюванню ШІ – ЗМІ
|BMW представила нове покоління кросовера X2
|Газети ведуть переговори з OpenAI про плату за використання їхнього контенту в ChatGPT
|Europol заарештував ключових членів хакерського угруповання Ragnar Locker, яке тероризувало багато світових компаній, зокрема й Capcom
|Вживані електромобілі дешевшають швидше за бензинові чи дизельні авто
|Китайські техногіганти Alibaba і Tencent інвестували в стартап Zhipu - конкурента OpenAI