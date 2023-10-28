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У ЄС пропонують передати Україні військову техніку, конфісковану в Лівії, - Politico
13:51 25.10.2023 |
Депутати Європарламенту пропонують передати Україні військову техніку, конфісковану минулого року біля берегів Лівії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Як повідомляє видання, євродепутати хочуть знайти практичне застосування для 146 одиниць бронетехніки, конфіскованих минулого року під час двох операцій військово-морської місії ЄС IRINI в рамках зусиль із забезпечення дотримання ембарго ООН на постачання зброї Лівії.
Зазначається, що згідно з дослідженням, опублікованим нідерландською телевізійною програмою RTL Nieuws, члени Європейського парламенту тиснутимуть на країни ЄС, щоб вони відправили вилучену військову техніку українській армії.
Зокрема, нідерландський ліберальний законодавець Барт Гротуйс попросив членів Європарламенту підписати листа до кінця робочого дня четверга, 26 жовтня.
"Ми закликаємо вас передати Україні захоплені транспортні засоби операції IRINI та аналогічне військове обладнання чи боєприпаси з цієї чи інших операцій ЄС", - йдеться у листі.
Окрім того, Гротуйс повідомив, що він розмовляв з двома послами ЄС, які "обидва були дуже захоплені та сказали, що це дуже креативно", але відмовився розкрити, які країни ЄС беруть участь.
Зазначається, що у п'ятницю, 27 жовтня, лист буде надіслано державам-членам з Комітету з питань політики та безпеки Європейської ради, який керує політикою безпеки, і Комітету Європейського сприяння миру, який керує позабюджетним фінансуванням ЄС, що надається Україні.
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