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АНАЛІТИКА

Нардепу Горвату повідомлено про підозру в заволодінні держземлями

13:31 25.10.2023 |

Політика

 

В Україні правоохоронці розкрили схему заволодіння державними земельними ділянками загальною площею 323 га. У причетності підозрюється чинний народний депутат.

Що відомо про схему та її учасників - у матеріалі на РБК-Україна.

Хто фігуранти

Співробітники НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) оголосили народному депутату IX скликання та ще трьом фігурантам про підозру 24-25 жовтня. Крім парламентаря, йдеться про:

* колишнього керівника Головного управління Держгеокадастру однієї з областей;
* екс-директора державного підприємства;
* директора приватного підприємства.

В повідомленні НАБУ ім'я нардепа-фігуранта не розкривається. При цьому за даними джерел РБК-Україна в правоохоронних органах - це Роберт Горват.

Як працювала схема

За даними слідства, у 2016-2019 роках нардеп розробив схему заволодіння земельними ділянками загальною площею 323 га, які перебували у постійному користуванні державного підприємства. Політик для цього скористався своїм впливом на посадовців Головного управління Держгеокадастру однієї з областей.

"Відповідно до злочинного задуму директор держпідприємства мав відмовитися від права користування землею та звернутися до ГУ Держгеокадастру області з відповідною заявою", - розповіли в прес-службі НАБУ.

Після припинення права користування керівник ГУ Держгеокадастру області видав земельні ділянки наперед визначеним фізичним особам. А вони потім продали їхній компанії, підконтрольній організатору схеми.

"Внаслідок таких дій державі заподіяно понад 123 млн грн збитків", - додали до НАБУ.

Нардепу Горвату повідомлено про підозру в заволодінні держземлями

 

Що чекає на фігурантів

Дії підозрюваних було кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

В цей час вирішується питання про обрання ним запобіжного заходу. Досудове розслідування продовжується.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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