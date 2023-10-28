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Нардепу Горвату повідомлено про підозру в заволодінні держземлями
13:31 25.10.2023 |
В Україні правоохоронці розкрили схему заволодіння державними земельними ділянками загальною площею 323 га. У причетності підозрюється чинний народний депутат.
Що відомо про схему та її учасників - у матеріалі на РБК-Україна.
Хто фігуранти
Співробітники НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) оголосили народному депутату IX скликання та ще трьом фігурантам про підозру 24-25 жовтня. Крім парламентаря, йдеться про:
* колишнього керівника Головного управління Держгеокадастру однієї з областей;
* екс-директора державного підприємства;
* директора приватного підприємства.
В повідомленні НАБУ ім'я нардепа-фігуранта не розкривається. При цьому за даними джерел РБК-Україна в правоохоронних органах - це Роберт Горват.
Як працювала схема
За даними слідства, у 2016-2019 роках нардеп розробив схему заволодіння земельними ділянками загальною площею 323 га, які перебували у постійному користуванні державного підприємства. Політик для цього скористався своїм впливом на посадовців Головного управління Держгеокадастру однієї з областей.
"Відповідно до злочинного задуму директор держпідприємства мав відмовитися від права користування землею та звернутися до ГУ Держгеокадастру області з відповідною заявою", - розповіли в прес-службі НАБУ.
Після припинення права користування керівник ГУ Держгеокадастру області видав земельні ділянки наперед визначеним фізичним особам. А вони потім продали їхній компанії, підконтрольній організатору схеми.
"Внаслідок таких дій державі заподіяно понад 123 млн грн збитків", - додали до НАБУ.
Що чекає на фігурантів
Дії підозрюваних було кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
В цей час вирішується питання про обрання ним запобіжного заходу. Досудове розслідування продовжується.
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