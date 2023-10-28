Польща призначила нового посла в Україні

Польща офіційно призначила Ярослава Гузи новим послом в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про призначення повідомило у своєму Twitter Міністерство закордонних справ Польщі.

Очільник польського МЗС Збігнєв Рау призначив загалом чотирьох послів, серед них - нового посла Польщі в Україні. Ним став Ярослав Гузи.

Нагадаємо, польські ЗМІ ще навесні неофіційно дізналися, що Гузи розглядають як кандидата на цю посаду.

68-річний Ярослав Гузи не є кар'єрним дипломатом. Він навчався на курсі історії та соціології в Ягеллонському університеті, був активним учасником студентських рухів та через свою активістську діяльність був під наглядом спецслужб і протягом року був інтернований.

У 1988-1991 роках Гузи навчався у Єльському університеті та пройшов стажування у Конгресі, а з 1991 року повернувся до Польщі на посаду радника міністра оборони, далі був членом "Руху за Республіку Польську", членом ради Польського атлантичного клубу, Ради співпраці з Тихоокеанським регіоном. В останні роки Ярослав Гузи працював експертом-міжнародником в агентстві PAP. Також зазначають, що його дружина - засновниця та головред "Белсату" Агнешка Ромашевська-Гузи.

Попередній посол Польщі Бартош Цихоцький працював послом в Україні з 2019 року.

Цихоцький єдиним серед послів країн-членів ЄС і НАТО не виїхав з Києва у перші дні й тижні війни. Згодом в інтерв'ю він розповів про ці тижні у Києві, у тому числі випадок, коли його з колегами прийняли за мародерів.