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АНАЛІТИКА

Уряд Австралії виділив $AU 20 млн на пакет військової допомоги для України

Уряд Австралії виділив $AU 20 млн на пакет військової допомоги для України

 

Уряд Австралії виділив $AU 20 млн на пакет військової допомоги для України, про це заявив під час свого візиту до Вашингтона прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі, повідомляє у середу надзвичайний та повноважний посол України в Австралії Василь Мірошниченко на своїй сторінці у Facebook.

"20 млн австралійських доларів (USD 12,7 млн - ІФ-У) підуть на закупівлю нових товарів від ВПК Австралії, зокрема протидронної зброї (Droneshield), обладнання для розмінування (Minelab), мобільних рентгенів апаратів (Micro-X) та промислових 3D принтерів (SPEE3D)", - написав він.

Також посол повідомив про те, що розвідувальний літак королівських ВПС Австралії E-7A Wedgetail прилетів на базу в Рамштайні і розпочне свою роботу в авіапросторі Східної Європи.

Василь Мірошниченко подякував прем'єр-міністру Ентоні Албанізі, міністру оборони Річарду Марльзу та міністру ВПК Пету Конрою за підтримку України.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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