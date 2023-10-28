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Україна отримає новий безпілотник «Відсіч», який зможе розвивати швидкість до 100 км/год і нести боєголовку вагою до 3 кг
09:41 25.10.2023 |
Сили оборони України скоро отримають нові безпілотники. Компанія First Contact розробила дрон під назвою "Відсіч".
Найближчим часом в Україні буде запущено серійне виробництво нових безпілотних літальних апаратів. Однією із сильних сторін БПЛА є непомітність. Дрон майже не видно і не чути в небі.
"Відсіч" - це ударний безпілотник, який здатний працювати в парі з дронами розвідувального класу. Він може нести боєголовку вагою до 3 кг, підійматися на висоту 2000 метрів і розвивати швидкість 100 км/год.
БПЛА обладнаний електричним двигуном потужністю 1100 Вт. Дальність дії становить 40 км. Для розгортання безпілотного літального апарату потрібно не більше 15 хвилин.
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