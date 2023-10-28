Боррель: швидке завершення війни - капітуляція України, а ми цього не хочемо

Шлях до швидкого завершення війни РФ проти України - це припинення допомоги Києву. Але в Євросоюзі цього не хочуть.

Про це сказав глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на конференцію "Європа та світ".

За словами Борреля, українці не можуть самостійно захиститися від агресії РФ та потребують європейської допомоги. Крім того, Євросоюз не хоче допустити капітуляції України перед режимом російського диктатора Володимира Путіна.

"Я знаю, як швидко закінчити війну. Якщо я перестану підтримувати Україну, це закінчиться капітуляцією українців. Хіба ми хочемо, щоб війна закінчилася саме так? Я думаю, що ні. Ми не можемо дозволити Путіну поставити маріонетковий уряд в Києві і мати російську армію на польському кордоні", - заявив Боррель.

Глава європейської дипломатії також додав, що Путін би "подумав двічі", чи вторгатися в Україну, якби знав, як ЄС та інші союзники будуть підтримувати українців.