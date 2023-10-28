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АНАЛІТИКА

Заявку України на членство в ЄС оцінять 8 листопада, - Reuters

 

Виконавча влада Європейського союзу збирається представити 8 листопада оцінку прогресу, досягнутого Україною в її заявці на членство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами трьох чиновників, це буде ключовим кроком у рішенні ЄС про те, чи починати переговори про вступ з Україною.

Оцінка буде представлена в щорічному звіті Європейської комісії, що базується в Брюсселі, де детально буде описано, наскільки країни, які бажають приєднатися до блоку з 27 країн, просунулися у виконанні необхідних економічних, правових та інших критеріїв.

Зазначається, що під час саміту лідерів ЄС 14-15 грудня буде прийнято рішення щодо початку офіційних переговорів про членство України в ЄС, що є одним з головних пріоритетів для України, в той час, як йде війна з Росією.

Очікується, що Україна отримає позитивну рекомендацію, можливо, за додаткових умов, пов'язаних із боротьбою з хабарництвом і правами меншин. Останнє питання порушила Угорщина.

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС ще минулого року. Тепер держава має виконати низку умов для того, щоб стати повноправним членом блоку.

Станом на кінець червня Україна виконала дві з семи умов, які необхідні для початку переговорів, а наприкінці вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що держава закінчує виконання усіх рекомендацій Єврокомісії на урядовому рівні.

Додамо, що президент Володимир Зеленський та український уряд розраховували на позитивний звіт Єврокомісії та рекомендацію почати переговори про вступ вже у 2023 році.

Проте за даними видання Politico, ЄС, ймовірно, до грудня цього року оголосить про початок переговорів щодо членства України.

Більше про прогнози того, коли можуть початися переговори про вступ України до ЄС та що може цьому завадити - у матеріалі РБК-Україна.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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