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Системи ППО Patriot, Iris-T6, Gepard: Німеччина готує для України зимовий пакет допомоги на EUR1,4 млрд - Шольц
17:41 24.10.2023 |
Німеччина готує зимовий пакет допомоги для України, основним завданням якого буде створення "захисного щита" для протистояння російським атакам, повідомив федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц на відкритті в Берліні шостого німецько-українського економічного форуму у вівторок.
"Цивільна та військова допомога з початку війни з боку Німеччини сягнула EUR24 млрд", - повідомив Шольц і нагадав, що за цим показником ФРН є другим після США партнером, який підтримує Україну.
Як зазначив Шольц, основним завданням зимового пакета буде створення "захисного щита" з огляду на очевидні плани РФ продовжувати бомбити енергетичну та іншу інфраструктуру, "використовувати холод як зброю проти цивільного населення".
Пакет оцінюється в EUR1,4 млрд і містить, зокрема, системи ППО Patriot, Iris-T6, Gepard тощо. Глава уряду зазначив, що минулого тижня було також схвалено пакет підтримки енергосистеми обсягом EUR80 млн.
"Ми підтримуватимемо Україну так довго, як буде потрібно. Разом із партнерами по ЄС, по G7 і багатьох інших країн ми не сумніваємося в нашій згуртованості та рішучості... Україна може покластися на Німеччину", - запевнив політик.
У столиці Німеччини Берліні у вівторок, 24 жовтня, відкрився шостий німецько-український економічний форум. Захід відбувається під гаслом "Інтегрувати Україну". Понад п'ятсот учасників хочуть отримати інформацію про розвиток економіки в Україні в умовах війни та можливості для співпраці й інвестицій.
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