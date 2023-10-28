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Шольц хоче забезпечити постійну фінансову підтримку Україні
17:36 24.10.2023 |
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про намір домогтися постійних фінансових зобов'язань для України від ЄС до кінця 2023 року.
Як пише "Європейська правда", про це він сказав на Німецько-українському бізнес-форуму в Берліні, повідомляє FAZ.
Федеральний канцлер пообіцяв працювати над тим, щоб до кінця року в Євросоюзі ухвалили конкретні рішення для забезпечення стабільної підтримки України на наступні роки, маючи на увазі грудневий саміт ЄС.
"Вже на засіданні Європейської Ради наприкінці цього тижня ми підтвердимо нашу спільну волю надати фінансову підтримку Україні", - зазначив Шольц.
За словами канцлера, на європейському рівні має бути створений окремий фонд для України, який би об'єднував гранти та кредити, а також координував приватні та державні інвестиції.
Коментуючи дебати щодо вступу України до ЄС, очільник німецького уряду зазначив, що темпи процесу вступу залежатимуть від реформ в Україні.
"Кожна з цих реформ сприятиме подальшому поліпшенню інвестиційного клімату. Німеччина підтримуватиме Україну на шляху до ЄС всіма силами", - сказав Шольц.
Раніше повідомлялося, що Єврокомісія має намір представити 8 листопада позитивну оцінку прогресу, досягнутого Україною у поданні заявки на членство в ЄС, однак ця оцінка може містити додаткові умови на тлі майбутнього ухвалення рішення про початок переговорів про вступ з Києвом.
Президент Володимир Зеленський звернувся у вівторок до колегії єврокомісарів, які зібрались в Брюсселі, переконуючи їх у тому, що Україна виконала усі рекомендації Єврокомісії та готова почати переговори про вступ до Євросоюзу.
Напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив упевненість, що Європейська комісія дасть позитивний висновок для початку переговорів про вступ до кінця цього року.
Раніше заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив, що переговори про вступ України до Європейського Союзу почнуться у першому півріччі 2024 року, коли в Раді ЄС головуватиме Бельгія.
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