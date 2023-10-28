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Китайський виробник безпілотників спростував заяву Шмигаля про те, що Україна купує 60% дронів Mavic
17:14 24.10.2023 |
Найбільший у світі виробник безпілотних апаратів - китайська компанія DJI заперечує заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля про те, що "Україна викуповує 60% всього світового виробництва дронів Mavic".
Про це представник китайської компанії заявив у коментарі виданню DefenceNews.
"Ми вкрай здивовані заявою українського прем'єр-міністра, оскільки він не має інформації про виробничі показники DJI. Ця заява не має нічного спільного з реальністю і вводить в оману щодо участі DJI у використанні своєї продукції в Україні", - сказав представник DJI.
Він наголосив, що дистриб'ютори та торгові посередники DJI зобов'язані періодично підтверджувати, що вони дотримуються заборони на продаж продуктів компанії для використання у бойових діях. В іншому випадку китайський виробник погрожує розірвати стосунки з ними.
"Ми глибоко шкодуємо, що наше постійно повторюване публічне засудження використання нашої продукції в бойових діях не визнається різними зацікавленими сторонами", - додав представник DJI.
Як повідомлялося, на початку жовтня прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час Київського міжнародного економічного форуму заявив, що "Україна викуповує 60% всього світового виробництва Mavic".
Нагадаємо, у квітні 2022 року один з найбільших виробників виробників дронів - китайська компанія DJI - оголосила про призупинення комерційної діяльності в Росії та Україні. Компанія також неодноразово заявляла, що не постачає продукцію для ведення бойових дій, а виробляє виключно безпілотники для цивільного використання.
DJI заснована у 2006 році, її головний офіс знаходиться у китайському місті Шеньчжень. Компанія виробляє мультикоптери, мікроконтролери та відеообладнання.
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