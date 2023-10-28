Зеленський провів переговори з спадкоємним принцом Саудівської Аравії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом. Однією з тем обговорень стала формула миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Twitter.

За його словами, під час переговорів було обговорено співпрацю України з Саудівською Аравією та іншими країнами Перської затоки.

Також Зеленський подякував наслідному принцу за зусилля для проведення зустрічі щодо формули миру в Джидді.

"Я запросив представника Саудівської Аравії взяти участь у наступному раунді переговорів на Мальті та відзначив важливу роль Королівства у підготовці до Глобального саміту миру", - уточнив президент.

Він розповів, що також обговорив ситуацію на Близькому Сході та наголосив на необхідності недопущення подальшої ескалації конфлікту та жертв серед мирних жителів.