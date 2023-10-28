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МВС Фінляндії передасть українським рятувальникам дев'ять машин
23:20 23.10.2023 |
Міністерство внутрішніх справ Фінляндії підготувало для передання Україні дев'ять автомобілів для рятувальних служб.
Про це, як пише "Європейська правда", фінське МВС повідомило в понеділок.
Дев'ять транспортних засобів, призначених для служб порятунку, передали рятувальні служби округів Західна Уусімаа, Північне Саво, Південна Карелія та Кюменлааксо.
За словами фінської міністерки внутрішніх справ Марі Рантанен, допомога рятувальним службам становить близько 20% від усієї допомоги, яку Фінляндія надала Україні через механізм цивільного захисту ЄС.
Крім того, раніше Гельсінкі відправляли в Україну чотири карети швидкої допомоги, одну пожежну машину, матеріали для енергетичного сектору, транспортні засоби, ІТ-товари та обладнання.
Наразі Фінляндія формує пакети допомоги для енергетичного сектору, водного сектору, рятувальних служб та сектору охорони здоров'я, йдеться в пресрелізі фінського Міністерства внутрішніх справ.
Загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року Фінляндія передала Україні 280 ваговозів матеріальної допомоги і 65 транспортних засобів.
Вона також надала експертну допомогу для підтримки механізму цивільного захисту ЄС у сусідніх з Україною країнах і прийняла евакуйованих з України пацієнтів, які потребували медичної допомоги.
Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен раніше запевнила, що Україна буде однією з ключових тем обговорення міністрів ЄС, попри те, що топ-темою є ситуація в Ізраїлі і секторі Гази.
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