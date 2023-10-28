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АНАЛІТИКА

Угорщина знов заблокувала військову допомогу Україні від ЄС на 500 мільйонів євро

 

Країни Євросоюзу знову не змогли затвердили виділення восьмого траншу військової допомоги для України на 500 мільйонів євро через позицію Угорщини.

Про це повідомив редактор Радіо Свобода в Європі Рікард Йозвяк. Його інформацію підтверджує Польське радіо.

Зокрема, Будапешт вимагає остаточного виключення угорського OTP Bank зі списку міжнародних спонсорів війни, який веде Національне агентство з питань запобігання корупції.

Як повідомлялося, раніше НАЗК призупинило статус угорського OTP Bank у переліку міжнародних спонсорів війни. У Нацагентстві сподівалися, що таке рішення переконає Угорщину розблокувати виділення 500 млн євро життєво необхідної військової допомоги ЄС для українського народу.

Нагадаємо, у травні НАЗК внесло угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни. Таке рішення було прийнято через позицію керівництва банку продовжувати роботу у Росії, реструктуризацію кредитів для російських військових та фактичне визнання терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР". Відтоді Угорщина неодноразово шантажувала Україну та блокувала виділення військової допомоги.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: ЄС, Угорщина
 

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