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Угорщина знов заблокувала військову допомогу Україні від ЄС на 500 мільйонів євро
20:02 23.10.2023 |
Країни Євросоюзу знову не змогли затвердили виділення восьмого траншу військової допомоги для України на 500 мільйонів євро через позицію Угорщини.
Про це повідомив редактор Радіо Свобода в Європі Рікард Йозвяк. Його інформацію підтверджує Польське радіо.
Зокрема, Будапешт вимагає остаточного виключення угорського OTP Bank зі списку міжнародних спонсорів війни, який веде Національне агентство з питань запобігання корупції.
Як повідомлялося, раніше НАЗК призупинило статус угорського OTP Bank у переліку міжнародних спонсорів війни. У Нацагентстві сподівалися, що таке рішення переконає Угорщину розблокувати виділення 500 млн євро життєво необхідної військової допомоги ЄС для українського народу.
Нагадаємо, у травні НАЗК внесло угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни. Таке рішення було прийнято через позицію керівництва банку продовжувати роботу у Росії, реструктуризацію кредитів для російських військових та фактичне визнання терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР". Відтоді Угорщина неодноразово шантажувала Україну та блокувала виділення військової допомоги.
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