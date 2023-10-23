Кулеба виступив за множинне громадянство в Україні, але із обмеженнями

В МЗС вважають необхідним запровадження множинного громадянства в Україні. Але мають бути винятки, що стосуються заборони на будь-яке подвійне громадянство з державою-агресором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулеби під час звернення до Світового конгресу українців.

"За цих умов конче необхідно зберегти їхній зв'язок з Батьківщиною. Це про майбутнє України та українства. Тому одним з елементів державної політики спрямованої на збереження і розвиток всесвітньої української спільноти має стати множинне громадянство", - заявив Кулеба.

Міністр зауважив, що в Україні давно триває непроста дискусія на цю тему.

"Але я твердо переконаний в необхідності запровадження множинного громадянства. Маємо керуватися не страхом роздачі чужих паспортів в Україні, а силою українського паспорта в Україні та в світі", - вважає глава МЗС.

Він виступив за відкриття можливості для мільйонів українців за кордоном зберігати свій український паспорт або отримати його.

"Маємо прийняти як доконаний факт, що зі вступом України до Євросоюзу паспорти України матимуть такий самий статус, як і паспорти сусідніх європейських держав", - стверджує Кулеба.

Своєю чергою він підкреслив, що політика має втілюватися розумно.

"Поступово, починаючи з дружніх країн-союзниць. І звісно, будь-яке подвійне громадянство з державою-агресором чи недружніми країнами має бути заборонене", - підсумував міністр.

Множинне громадянство в Україні

Зазначимо, що множинне громадянство - це статус громадянства, при якому особа послідовно визнається громадянином (громадянкою) двох чи більше країн за законами цих країн.

Втім, Конституція України (стаття 4) визначає, що в Україні існує єдине громадянство.

Ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україні розглядали можливість на законодавчому рівні врегулювати питання множинного громадянства.

У грудні 2021 року президент Володимир Зеленський вносив у Верховну раду законопроєкт про множинне громадянство, але документ так і не встигли розглянути.

При цьому влітку минулого року в Міністерстві внутрішніх справ заявляли, що ідея множинного громадянства в Україні на тлі війни не зникла. І нібито було напрацьовано низку механізмів, за якими б регулювалася б його дія.

В МВС зазначали, що "президент надає пріоритетного значення реалізації цієї ініціативи, на яку очікують мільйони українців".