В українській редакції Forbes прокоментували причетність російського мільярдера до придбання видання

Угода з продажу глобальної медіагрупи Forbes не завершена, а новий власник Остін Расселл заперечує причетність російського капіталу до її фінансування.

Про це заявили в українській редакції Forbes, коментуючи публікацію Washington Post про можливу причетність російського мільярдера Магомеда Мусаєва до фінансування угоди про придбання глобального Forbes.

"Угода з придбання 82% Forbes Global Media Holdings не є завершеною. Вона знаходиться в полі зору американських регуляторів, у тому числі Комітету з іноземних інвестицій у Сполучені Штати (CFIUS) при Міністерстві фінансів США. Forbes є глобальним брендом зі 100-літньою історією та бездоганною репутацією. Будь-які дії, що підривають цей спадок, є неприйнятними", - йдеться у заяві.

Там нагадали, що у травні 2023 року американський мільярдер Остін Расселл оголосив про придбання 82% у Forbes Global Media Holdings, материнської компанії всесвітньо відомого журналу.

"Остін Рассел категорично заперечує присутність російського капіталу в консорціумі, що бере участь у реалізації угоди", - наголошується у повідомленні.

В українські редакції видання додали, що Forbes Ukraine видається згідно з ліцензійною угодою. Як відомо, інвестором української редакцій видання є бізнесмен Артур Гранц, відомий як співвласник найбільших мереж магазинів "дьюті-фрі" в Україні та Білорусі.

Як повідомлялося, за даними джерел The Washington Post, мільярдер і видавець російського Forbes Магомед Мусаєв у приватних розмовах із партнерами стверджував, що став тіньовим власником глобальної медіагрупи Forbes.

Формальний покупець медіагрупи Остін Рассел є засновником та СЕО компанії Luminar Technologies, яка спеціалізується на розробці технологій автономного водіння з капіталізацією понад $1,5 млрд. Це викликало сумніви у його здатності профінансувати угоду вартістю понад $800 млн.

У травні видання Axios із посиланням на джерела повідомляло, що Мусаєв залучив Рассела до процесу придбання Forbes і профінансував принаймні частину угоди.



