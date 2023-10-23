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АНАЛІТИКА

Трамп розповідав австралійському мільярдеру зміст розмови з Зеленським, - NYT

 

Колишній президент США Дональд Трамп ділився з австралійським мільярдером Ентоні Праттом змістом розмови зі своїм українськими колегою Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

В ході розслідування справи про "секретні файли" Пратт заявив, що Трамп ділився з ним інсайдерською інформацією про переговори з Зеленським, а також з лідером Іраку. Так, експрезидент США нібито ділився інформацією, якої ще не було в публічному доступі.

"Цього ще навіть не було в новинах, а він сказав: "Я щойно розбомбив Ірак. Президент Іраку подзвонив мені і сказав: "Ти щойно зрівняв з землею моє місто". А я сказав йому: "Добре, що ти збираєшся з цим робити?", - передав Пратт суть розмови з Трампом.

Крім цього, Трамп розмовляв з Праттом про переговори з Зеленським у вересні 2019 року, коли колишній президент США намагався схилити українського лідера допомогти йому перемогти на виборах шляхом тиску на Джо Байдена.

Трамп не став заперечувати факт цих розмов, однак його адвокат заявив, що "на записах бракує контексту.

Справа Трампа про "секретні документи"

Нагадаємо, 9 червня Трампу висунули звинувачення за 37 пунктами. Вони пов'язані з тим, що колишній президент США зберігав у себе засекречені документи, які він забрав з Білого дому. Пізніше йому висунули ще кілька звинувачень у цій справі.

Ще у серпні минулого року в його маєтку Мар-а-Лаго правоохоронці виявили низку документів із грифом "таємно", які він мав здати до Національного архіву.

У жовтні цього року стало відомо, що Трамп розповідав конфіденційну інформацію Пратту про американські атомні субмарини, а той поділився нею ще з 45 людьми.

Нещодавно стало відомо, що федеральний суддя, який розглядає справу про неналежне поводження колишнього президента США Дональда Трампа із секретними документами, призначив судовий розгляд на 20 травня 2024 року.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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