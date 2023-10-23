Bild: В бюджеті Німеччини бракує 5 млрд євро на військову підтримку України

Наявний проєкт федерального бюджету Німеччини на 2024 рік не передбачає виділення понад п'ять мільярдів євро, які міноборони ФРН потребує на військову допомогу Україні. Про це в неділю, 22 жовтня, повідомило німецьке видання Bild

із посиланням на внутрішній документ міноборони.

Прописані в цьому документі кошти на військові потреби України виділятимуть з бюджету "загального фінансового управління". Загалом мінфін Німеччини заклав на допомогу Києву чотири мільярди євро на 2024 рік, чого на думку міністерства оборони замало.

У документі, що опинився в розпорядженні Bild, наводиться розрахунок коштів, що виділятимуться. Так, 3,1 мільярда євро передбачено на реалізацію вже обіцяних раніше траншів допомоги, 770 мільйонів євро зарезервовано для міністерства закордонних справ ФРН та його програмам допомоги Україні. Натомість, на нові військові проєкти у 2024 році планують виділити лише незначні 120 мільйонів.

"Однак потреба набагато вища, адже у міноборони Німеччини очікують від Києва додаткових запитів щодо (військової. - Ред.) допомоги на 5,22 мільярда євро", - пише видання.

В Бундестазі запеклих дебатів не уникнути?

Крім того, в створеному для допомоги Україні спеціальному штабі при міноборони ФРН підрахували, на які саме оборонні потреби Києва доведеться виділити більше коштів. Зокрема, на системи протиповітряної оборони для Збройних сил України мали б виділити 880 мільйонів євро, ще 675 мільйонів євро - на бронетехніку, 935 мільйонів євро - на захисне спорядження для ЗСУ, а 2,34 мільярда євро - на ремонт, запчастини та логістику.

Остаточний проєкт бюджету Німеччини на 2024 рік мають ухвалити у середині листопада, чому, ймовірно, передуватимуть запеклі дебати в Бундестазі, припускає Bild. Підстави для цього дає й заява відповідального за військові видатки в Бюджетному комітеті Бундестагу Андреас Шварц (Andreas Schwarz), який представляє соціал-демократів.

"Ми мусимо дотримати свого слова. Не має бути так, що наступного року у нас закінчяться фінансові ресурси на допомогу Україні. Міністр фінансів (Крістіан. - Ред.) Лінднер зобов'язаний надати додаткові мільярди на допомогу Україні до ухвалення остаточного бюджету. Україна повинна мати можливість покладатися на обіцянки Німеччини", - наголосив Шварц в коментарі виданню Bild.

У 2023 році на фінансування ініціативи з розбудови безпекового потенціалу України Німеччина заклала 5,4 мільярда євро. Торік на ці цілі було виділено два мільярди євро. За ці кошти фінансується військова допомога Києву.

У липні уряд Німеччини обіцяв, що до 2027 року на військову допомогу Україні буде виділено ще близько 10,5 мільярда євро.