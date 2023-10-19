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АНАЛІТИКА

Axios: США передадуть Ізраїлю частину артснарядів, призначених для України

 

Троє ізраїльських посадовців на умовах анонімності повідомили порталу Axios, що Пентагон планує відправити Ізраїлю "десятки тисяч" 155-мм артилерійських снарядів, які були відкладені для України з американських запасів кілька місяців тому.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За даними Axios, Ізраїль повідомив США, що йому терміново потрібні артилерійські снаряди для підготовки до наземного вторгнення в сектор Гази й потенційної ескалації війни вздовж ізраїльсько-ліванського кордону.

Американські співрозмовники видання припускають, що перенаправлення артилерійських снарядів, що призначались Україні, до Ізраїлю не матиме негайного впливу на здатність українських сил вести війну.

Імовірно, йдеться про 155-мм снаряди, які Сполучені Штати зберігають безпосередньо в Ізраїлі в межах двосторонньої угоди, пише Axios. Їх із початку року поступово вивозили й передавали Україні.

Доступ до місць зберігання зброї мають лише американські військовослужбовці. Але згідно з угодою між країнами, Ізраїль може використовувати ці боєприпаси у разі війни за умови схвалення з боку США.

Ізраїль раніше отримував доступ до цих запасів під час війни з Ліваном у 2006 році, а також під час загострення в Газі у 2014-му.

За даними ЗМІ, Ізраїль попросив у Сполучених Штатів 10 мільярдів доларів у вигляді надзвичайної військової допомоги.

Американські посадовці раніше запевняли, що США здатні одночасно надавати підтримку як Україні, так і Ізраїлю, підтримуючи при цьому міжнародний рівень обороноздатності.
 

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