Фінансові новини
- |
- 19.10.23
- |
- 23:53
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Axios: США передадуть Ізраїлю частину артснарядів, призначених для України
23:31 19.10.2023 |
Троє ізраїльських посадовців на умовах анонімності повідомили порталу Axios, що Пентагон планує відправити Ізраїлю "десятки тисяч" 155-мм артилерійських снарядів, які були відкладені для України з американських запасів кілька місяців тому.
Про це повідомляє "Європейська правда".
За даними Axios, Ізраїль повідомив США, що йому терміново потрібні артилерійські снаряди для підготовки до наземного вторгнення в сектор Гази й потенційної ескалації війни вздовж ізраїльсько-ліванського кордону.
Американські співрозмовники видання припускають, що перенаправлення артилерійських снарядів, що призначались Україні, до Ізраїлю не матиме негайного впливу на здатність українських сил вести війну.
Імовірно, йдеться про 155-мм снаряди, які Сполучені Штати зберігають безпосередньо в Ізраїлі в межах двосторонньої угоди, пише Axios. Їх із початку року поступово вивозили й передавали Україні.
Доступ до місць зберігання зброї мають лише американські військовослужбовці. Але згідно з угодою між країнами, Ізраїль може використовувати ці боєприпаси у разі війни за умови схвалення з боку США.
Ізраїль раніше отримував доступ до цих запасів під час війни з Ліваном у 2006 році, а також під час загострення в Газі у 2014-му.
За даними ЗМІ, Ізраїль попросив у Сполучених Штатів 10 мільярдів доларів у вигляді надзвичайної військової допомоги.
Американські посадовці раніше запевняли, що США здатні одночасно надавати підтримку як Україні, так і Ізраїлю, підтримуючи при цьому міжнародний рівень обороноздатності.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Верховна Рада підтримала перше читання законопроєкту, що не допускає діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із РПЦ
ТОП-НОВИНИ
|Бюджет-2024 прийнято у першому читанні
|Банкіри очікують зниження Нацбанком облікової ставки на 2 п.п. 26 жовтня
|ЗМІ: Швеція наближається до надання Україні винищувачів Gripen
|Верховний Суд знову скасував незаконну постанову апеляційного суду на користь Портнова - адвокат Головань
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Axios: США передадуть Ізраїлю частину артснарядів, призначених для України
|Зеленський провів переговори з Байденом: обговорили ATACMS і не тільки
|Замість Маляр. Стало відомо, хто відповідатиме за ЗМІ в Міноборони
|ЄС продовжив тимчасовий захист для біженців з України
|Британія в ОБСЄ: Впроваджуємо план допомоги Україні взимку на £127 мільйонів
|Верховна Рада підтримала перше читання законопроєкту, що не допускає діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із РПЦ
|Санду привітала відмову України від штучного терміну «молдовська мова»
Бізнес
|Lloyd's опублікував сценарій системного ризику масштабної кібератаки, можливі втрати оцінив у $3,5 трлн
|BMW з 2024 р. продаватиме автомобілі споживачам у Європі напряму
|Skoda представила нове покоління Kodiaq: детальний огляд
|Соцмережа X протестує річну підписку на базові функції вартістю 1 долар
|SEC: штучний інтелект призведе до «неминучої» фінансової кризи без регулювання
|Honda остаточно презентувала кросовер Prologue
|Waymo розробила систему візуальної комунікації для безпілотних автомобілів із людьми