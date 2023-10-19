Зеленський провів переговори з Байденом: обговорили ATACMS і не тільки

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Однією з тем обговорень стали далекобійні ракети ATACMS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Twitter.

Як зазначив Зеленський, він подякував Байдену за виконання нещодавніх оборонних домовленостей.

"Українців дуже надихнуло отримання ракет ATACMS, а наші воїни успішно використовують їх на полі бою. Обговорили подальше посилення наших далекобійних можливостей", - уточнив президент.

Він розповів, що подякував президенту США і за нещодавній візит спецпредставника з відновлення України Пенні Пріцкер, під час якого розпочалися переговори щодо використання російських активів.

Також під час обговорень лідери торкнулися закону про політично значущих осіб, який ухвалила Верховна рада. Він необхідний для просування реформ та початку переговорів щодо вступу до Євросоюзу.

Зеленський розповів, що обговорив з Байденом просування формули миру і привітав рішення США про участь свого спецпредставника у наступній зустрічі радників на Мальті наприкінці жовтня.

"Україна вдячна за життєво важливу та стійку підтримку з боку США у нашій боротьбі за свободу та проти російської агресії", - резюмував глава держави.

Попередні переговори Зеленського та Байдена

Нагадаємо, востаннє Зеленський та Байден проводили переговори під час візиту українського лідера до США наприкінці вересня.

Тоді президенти, зокрема, обговорювали військову допомогу Україні. Як стало відомо пізніше, Байден та Зеленський домовилися про передачу нашим військовим далекобійних ракет ATACMS.

Таке озброєння вже було доставлено в Україну. Бійці ЗСУ нещодавно застосували його для ударів по аеродромах у тимчасово окупованих Луганську та Бердянську.