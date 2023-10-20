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Замість Маляр. Стало відомо, хто відповідатиме за ЗМІ в Міноборони
23:07 19.10.2023 |
Письменник та військовий Ілларіон Павлюк став новим начальником Управління преси та інформації Міноборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Павлюка.
"Приймаю нову посаду начальника Управління преси та інформації Міністерства оборони. Нові задачі, новий амбітний напрямок, величезна відповідальність. Дякую міністру оборони за те, що повірив в мене й мою команду!", - йдеться у повідомленні.
Павлюк фактично займе місце Ганни Маляр, яка на посаді заступника Міноборони відповідала і за інформаційний напрямок, але була звільнена рішенням Кабінету міністрів 27 вересня разом з іншими заступниками попереднього міністра.
Хто такий Ілларіон Павлюк:
Ілларіон Павлюк - журналіст, продюсер, письменник, медіаменеджер і вже колишній військовослужбовець Головного управління розвідки.
Перестановки в Міноборони
5 вересня Верховна Рада звільнила Олексія Резнікова з посади міністра оборони. Після цього йому на зміну прийшов колишній глава Фонду держмайна Рустем Умєров.
Вже 18 вересня уряд також звільнив майже всіх заступників міністра оборони України. Мова йде про:
* Володимира Гаврилова;
* Ростислава Замлинського;
* Ганну Маляр;
* Дениса Шарапова.
Крім того, було звільнено:
* Андрія Шевченка з посади заступника міністра оборони з питань європейської інтеграції;
* Віталія Дейнегу з посади заступника міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
* Костянтина Ващенка з посади державного секретаря Міністерства оборони України.
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