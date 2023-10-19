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Санду привітала відмову України від штучного терміну «молдовська мова»
13:35 19.10.2023 |
Президентка Молдови Мая Санду привітала відмову України від штучного терміну "молдовська мова".
Як повідомляє "Європейська правда", заяву вона опублікувала у своєму Twitter (X).
"Вітаю спільну заяву президента України Володимира Зеленського і прем'єра Румунії Марчела Чолаку, що визнає румунську мову офіційною мовою румуномовної меншини в Україні. Це важливий крок, що посилює єдність наших країн", - заявила Мая Санду.
Нагадаємо, румунський прем'єр-міністр Марчел Чолаку після спільного засідання урядів України та Румунії в Києві 18 жовтня висловив подяку українській стороні за рішення відмовитись від використання штучного терміна "молдовська мова".
У спільній заяві глав урядів України та Румунії за підсумками засідання було вказано, що український уряд ухвалив рішення "невідкладно вирішити питання штучного розмежування між румунською та "молдовською" мовами шляхом імплементації відповідних практичних заходів з належним урахуванням усіх правових аспектів".
Президент Володимир Зеленський напередодні після зустрічі з Чолаку повідомив про ухвалення "стратегічного рішення" щодо румунської мови. Він назвав це відповіддю на те, "яким чином ми будемо й хочемо працювати" з Румунією.
У березні цього року парламент Молдови ухвалив ініційований партією влади законопроєкт, який передбачає закріплення в усіх законах країни поняття "румунська мова" замість "молдовської" та "рідної" мов.
"Молдовська мова" - штучний термін, який придумали у Радянському Союзі, хоча прибічників "молдовської мови" у Молдові й досі лишається чимало.
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