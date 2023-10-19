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АНАЛІТИКА

Німеччина готує зимовий пакет допомоги Україні: ключове – засоби ППО

 

У Німеччині обіцяють продовжити постачання зброї Україні і вже готують зимовий пакет військової допомоги, ключовим елементом якого стануть засоби протиповітряної оборони.

Про це заявив німецький канцлер Олаф Шольц під час виступу в Бундестазі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

Шольц пообіцяв продовжити постачання зброї Україні і зазначив, що в анонсованому пакеті, зокрема, буде "все, що необхідно для протиповітряної оборони".

Раніше Міністерство оборони Німеччини оголошувало про наміри передати Україні додаткову установку зенітно-ракетного комплексу Patriot, нові системи Iris-T, нові зенітні установки Gepard, а також боєприпаси.

Нагадаємо, на останній зустрічі формату "Рамштайн" очільник Пентагону назвав Німеччину серед найбільших донорів України - з урахуванням розміру економіки її внесок більший, ніж США.

Наприкінці минулого тижня Берлін відзвітував про чергову партію переданої Україні допомоги, у якій - всюдиходи, супутниковий зв'язок і аптечки.
 

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