Виробнику діамантів з Індії вдалося залишити український список спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виключило одну з найбільших у світі компаній із виробництва та експорту діамантів - Shree Ramkrishna Exports (SRK) - зі списку міжнародних спонсорів війни. Про це повідомляється на сайті НАЗК.

Рішення ухвалили після того, як Shree Ramkrishna Exports вийшла з офіційною заявою, де пообіцяла дотримуватись міжнародних зобов'язань та не співпрацювати з російськими підсанкційними суб'єктами.

"З січня 2023 року SRK утримується від купівлі будь-яких необроблених алмазів у РФ", - йдеться в заяві.

Голова НАЗК Олександр Новіков сказав, що відмова таких компаній, як SRK, від закупівлі російських алмазів - це внесок у національну безпеку самої Індії.

Внесення до переліку міжнародних спонсорів війни є репутаційним інструментом.

Усі зазначені у переліку компанії вносяться до бази даних World-Check, що здійснює облік осіб і організацій із підвищеним ризиком та використовується у світі для виявлення та управління фінансовими, регуляторними та репутаційними ризиками.

"Довгоочікуване рішення G7 [про санкції проти російських алмазів], яке, ми сподіваємося, буде скоро ухвалено, стане історичною віхою для алмазної індустрії", - сказав Новіков.

Shree Ramkrishna Exports перебувала у списку спонсорів війни менше ніж місяць. Компанія займається тим, що купує необроблені алмази, виконує ограновування, полірування, класифікацію та експортує їх.

НАЗК повідомляло, що за 2021 рік Shree Ramkrishna Exports закупила в Росії алмазів на суму понад $59 млн, а у 2022 році, після застосування західних санкцій щодо Росії, збільшила суму - більш ніж $198 млн.