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Виробнику діамантів з Індії вдалося залишити український список спонсорів війни
10:45 18.10.2023 |
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виключило одну з найбільших у світі компаній із виробництва та експорту діамантів - Shree Ramkrishna Exports (SRK) - зі списку міжнародних спонсорів війни. Про це повідомляється на сайті НАЗК.
Рішення ухвалили після того, як Shree Ramkrishna Exports вийшла з офіційною заявою, де пообіцяла дотримуватись міжнародних зобов'язань та не співпрацювати з російськими підсанкційними суб'єктами.
"З січня 2023 року SRK утримується від купівлі будь-яких необроблених алмазів у РФ", - йдеться в заяві.
Голова НАЗК Олександр Новіков сказав, що відмова таких компаній, як SRK, від закупівлі російських алмазів - це внесок у національну безпеку самої Індії.
Внесення до переліку міжнародних спонсорів війни є репутаційним інструментом.
Усі зазначені у переліку компанії вносяться до бази даних World-Check, що здійснює облік осіб і організацій із підвищеним ризиком та використовується у світі для виявлення та управління фінансовими, регуляторними та репутаційними ризиками.
"Довгоочікуване рішення G7 [про санкції проти російських алмазів], яке, ми сподіваємося, буде скоро ухвалено, стане історичною віхою для алмазної індустрії", - сказав Новіков.
Shree Ramkrishna Exports перебувала у списку спонсорів війни менше ніж місяць. Компанія займається тим, що купує необроблені алмази, виконує ограновування, полірування, класифікацію та експортує їх.
НАЗК повідомляло, що за 2021 рік Shree Ramkrishna Exports закупила в Росії алмазів на суму понад $59 млн, а у 2022 році, після застосування західних санкцій щодо Росії, збільшила суму - більш ніж $198 млн.
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