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НАЗК ініціює санкції проти російських виробників обладнання для видобутку алмазів
09:49 18.10.2023 |
Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку кандидатів на санкції шість російських компаній, які виготовляють обладнання для видобутку та обробки алмазів.
Як передає Укрінформ, про це НАЗК повідомляє у Телеграмі.
"Саме компанії, які виготовляють нове обладнання для видобутку, обробки та сортування алмазів, дозволяють значно покращити ці процеси, їхню ефективність і продуктивність, а також зменшити витрати", - зауважили у НАЗК.
Через те, що ці компанії не перебувають під санкціями України та країн санкційної коаліції, вони досі вільно імпортують обладнання та інші необхідні компоненти з інших держав, таких як Китай, США, Ізраїль, Бельгія, Індія тощо.
"Застосування санкцій Україною має бути першим кроком до санкціонування цих компаній партнерами та припинення торгівлі", - наголосили в НАЗК.
НАЗК вже надіслало до Служби безпеки України пропозиції щодо застосування санкцій проти нового переліку "алмазних" компаній РФ.
Як повідомляв Укрінформ, раніше НАЗК виключило з переліку міжнародних спонсорів війни індійську компанію Shree Ramkrishna Exports (SRK), яка спеціалізується на виробництві й експорті діамантів.
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