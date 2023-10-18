НАЗК ініціює санкції проти російських виробників обладнання для видобутку алмазів

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку кандидатів на санкції шість російських компаній, які виготовляють обладнання для видобутку та обробки алмазів.

Як передає Укрінформ, про це НАЗК повідомляє у Телеграмі.

"Саме компанії, які виготовляють нове обладнання для видобутку, обробки та сортування алмазів, дозволяють значно покращити ці процеси, їхню ефективність і продуктивність, а також зменшити витрати", - зауважили у НАЗК.

Через те, що ці компанії не перебувають під санкціями України та країн санкційної коаліції, вони досі вільно імпортують обладнання та інші необхідні компоненти з інших держав, таких як Китай, США, Ізраїль, Бельгія, Індія тощо.

"Застосування санкцій Україною має бути першим кроком до санкціонування цих компаній партнерами та припинення торгівлі", - наголосили в НАЗК.

НАЗК вже надіслало до Служби безпеки України пропозиції щодо застосування санкцій проти нового переліку "алмазних" компаній РФ.

Як повідомляв Укрінформ, раніше НАЗК виключило з переліку міжнародних спонсорів війни індійську компанію Shree Ramkrishna Exports (SRK), яка спеціалізується на виробництві й експорті діамантів.