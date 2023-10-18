Фінансові новини
- |
- 18.10.23
- |
- 16:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна буде єдиним пунктом порядку денного наступного засідання Євроради, - Мішель
09:26 18.10.2023 |
Для Європейського Союзу принципово важливо залишатися твердим у підтримці України в її протистоянні російській агресії, це стане єдиним пунктом порядку денного наступної Європейської ради.
Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.
Глава Євроради під час пресконференції за підсумками віртуального саміту ЄС, який був присвячений ситуації на Близькому Сході зазначив, що Євросоюз має продовжувати надавати гуманітарну допомогу палестинцям та сусіднім країнам, які приймають біженців, але при цьому залишатися рішучим та продовжувати підтримувати Україну.
"Наш обов'язок і відповідальність залишатися рішучими та продовжувати підтримувати Україну, так довго, як це буде необхідним. Ми будемо залишатися мобілізованими у цьому сенсі. Україна буде єдиним пунктом порядку денного наступної Європейської ради", - заявив Мішель.
Він додав, що Російська Федерація без сумніву є однією з країн, яка отримує переваги від серйозної ескалації насильства на Близькому Сході і вона вже почала користуватися ситуацією, щоб підживлювати наративи проти Європейського Союзу та його партнерів.
Вступ України до ЄС
Україна отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу ще минулого року. Тепер держава має виконати низку умов для того, щоб стати повноправним членом блоку.
Станом на кінець червня Україна виконала дві з семи умов, які необхідні для початку переговорів, а наприкінці вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що держава завершує виконання усіх рекомендацій Єврокомісії на урядовому рівні.
Зазначимо, що в українському уряді розраховували на позитивний звіт Єврокомісії та рекомендацію почати переговори про вступ вже у 2023 році. Президент України Володимир Зеленський також заявляв, що держава може розпочати переговори про вступ до ЄС вже цього року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Бізнес попри війну зберіг позитивні оцінки перспектив свого економічного розвитку - Нацбанк
ТОП-НОВИНИ
|Білий дім підтвердив надання Україні ракет ATACMS, але вони не б'ють на 300 км
|У США заявили, що передали Україні всі обіцяні танки Abrams
|Україна вперше використала ракети ATACMS для удару по окупантах, - WSJ
|Європарламент підтримав 50 мільярдів євро допомоги Києву
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Українці назвали головні мотиви вступу в ЄС
|NYT: Україна отримала від США близько 20 ракет ATACMS
|Виробнику діамантів з Індії вдалося залишити український список спонсорів війни
|НАЗК ініціює санкції проти російських виробників обладнання для видобутку алмазів
|Україна буде єдиним пунктом порядку денного наступного засідання Євроради, - Мішель
|Bloomberg: Байден проситиме про $100 млрд для допомоги Україні та Ізраїлю
|Білий дім підтвердив надання Україні ракет ATACMS, але вони не б'ють на 300 км
Бізнес
|Google захищатиме користувачів штучного інтелекту від претензій щодо авторських прав
|ActiBlizz + Microsoft: лист Філа Спенсера до співробітників щодо закриття угоди (Котік піде з 1 січня 2024 р)
|Україна викуповує понад половину світового виробництва цивільних квадрокоптерів DJI Mavic
|Starlink може розпочати роботу на мобільних телефонах
|Snapdragon X ─ нова платформа Qualcomm для ПК, яка повинна конкурувати з Apple M
|Google заміняє звичні паролі на ключі доступу для всіх користувачів
|Українські розробники створили рацію, яку не глушать російські засоби РЕБ, – Федоров