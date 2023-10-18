Україна буде єдиним пунктом порядку денного наступного засідання Євроради, - Мішель

Для Європейського Союзу принципово важливо залишатися твердим у підтримці України в її протистоянні російській агресії, це стане єдиним пунктом порядку денного наступної Європейської ради.

Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Глава Євроради під час пресконференції за підсумками віртуального саміту ЄС, який був присвячений ситуації на Близькому Сході зазначив, що Євросоюз має продовжувати надавати гуманітарну допомогу палестинцям та сусіднім країнам, які приймають біженців, але при цьому залишатися рішучим та продовжувати підтримувати Україну.

"Наш обов'язок і відповідальність залишатися рішучими та продовжувати підтримувати Україну, так довго, як це буде необхідним. Ми будемо залишатися мобілізованими у цьому сенсі. Україна буде єдиним пунктом порядку денного наступної Європейської ради", - заявив Мішель.

Він додав, що Російська Федерація без сумніву є однією з країн, яка отримує переваги від серйозної ескалації насильства на Близькому Сході і вона вже почала користуватися ситуацією, щоб підживлювати наративи проти Європейського Союзу та його партнерів.

Вступ України до ЄС

Україна отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу ще минулого року. Тепер держава має виконати низку умов для того, щоб стати повноправним членом блоку.

Станом на кінець червня Україна виконала дві з семи умов, які необхідні для початку переговорів, а наприкінці вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що держава завершує виконання усіх рекомендацій Єврокомісії на урядовому рівні.

Зазначимо, що в українському уряді розраховували на позитивний звіт Єврокомісії та рекомендацію почати переговори про вступ вже у 2023 році. Президент України Володимир Зеленський також заявляв, що держава може розпочати переговори про вступ до ЄС вже цього року.