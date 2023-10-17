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НАБУ оголосило у розшук нардепа Дубневича
13:37 17.10.2023 |
Національне антикорупційне бюро оголосило у розшук народного депутата Ярослава Дубневича. Його підозрюють у незаконному заволодінні газом на понад 2 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
"НАБУ розшукує чинного народного депутата України, підозрюваного в організації заволодіння майном держави (природним газом) на суму понад 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, 11 жовтня правоохоронці повідомили нардепу Дубневичу про підозру.
Зокрема, слідство встановило, що протягом 2013-2017 років він, залучивши ще п'ятьох осіб, організував заволодіння природним газом підконтрольними йому службовими особами Новояворівської та Новороздольської ТЕЦ на понад 2,15 млрд грн. Були укладені угоди про закупівлю газу у "Нафтогазу" для виробництва теплоенргії населенню.
Однак, ТЕЦ не планували використовувати газ для потреб населення. Натомість,його використали у власній господарській діяльності для виробництва електрики, яку надалі реалізували ДП "Енергоринок" за тарифом, визначеним на підставі собівартості електроенергії, виробленої з газу за ринковою ціною.
Унаслідок дій із заволодіння газом прибутковість виробництва електрики ТЕЦ у деякі періоди перевищувала 130%. Таким чином, ТЕЦ отримали незаконний дохід у сумі понад 3,5 млрд грн.
Власниками Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ були народний депутат Ярослав Дубневич і його брат Богдан, зараз ці ТЕЦ передані в управління "Нафтогазу".
Нагадаємо, Верховна Рада 31 жовтня 2019 року підтримала подання керівника САП Назара Холодницького, погодженого з генеральним прокурором Русланом Рябошапкою, про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою (арешту) щодо Дубневича.
Вищий антикорупційний суд 2 листопада 2019 року обрав нардепу запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 100 млн грн.
Апеляційна палата ВАКС 7 листопада 2019 року скасувала рішення суду першої інстанції та ухвалила нове, яким до нардепа було застосовано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на два місяці з альтернативою 90 млн грн застави.
ВАКС 8 листопада того ж року повідомив про внесення застави на Дубневича у повному обсязі.
29 січня 2021 року ВАКС за клопотанням детективів НАБУ заарештував кошти Дубневича - понад $100 тис. та понад 100 тис. євро, вилучених у народного депутата під час обшуків.
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