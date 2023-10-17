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АНАЛІТИКА

ЗСУ хочуть отримати на озброєння німецькі вертольоти Bo 105-Е4 та австрійські мотоцикли KTM 450 ЕХС

12:50 17.10.2023 |

Політика

ЗСУ хочуть отримати на озброєння німецькі вертольоти Bo 105-Е4 та австрійські мотоцикли KTM 450 ЕХС

 

Міністерство оборони України оголосило про те, що прийняло на поставку нові зразки техніки.

Йдеться про німецький вертоліт Bo 105-Е4, а також австрійський мотоцикл KTM 450 ЕХС.

ЗСУ хочуть отримати на озброєння німецькі вертольоти Bo 105-Е4 та австрійські мотоцикли KTM 450 ЕХС

 

Bo 105-Е4 - це легкий багатоцільовий вертоліт, розробкою якого займалася компанія Messerschmitt-Bölkow-Blohm. Він має цивільну і військову модифікації. ЗСУ хочуть отримати на озброєння версію Bo 105-Е4. Вертоліт планують використовувати для перевезення вантажів і людей. Він може прийняти на борту до 4 осіб і літати на одному баку до 575 км. Крейсерська швидкість вертольота становить 204 км/год.

ЗСУ хочуть отримати на озброєння німецькі вертольоти Bo 105-Е4 та австрійські мотоцикли KTM 450 ЕХС

 

Що стосується KTM 450 ЕХС, то це кросовий мотоцикл із двигуном на 48 кінських сил. Його планують використовувати спецвійська.
За матеріалами: gagadget.com
 

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