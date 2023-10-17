Фінансові новини
- |
- 17.10.23
- |
- 23:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Почніть з того місця, де ви перебуваєте. Застосовуйте те, що у вас є, і робіть все, що у ваших силах"
Артур Еш
ЗСУ хочуть отримати на озброєння німецькі вертольоти Bo 105-Е4 та австрійські мотоцикли KTM 450 ЕХС
12:50 17.10.2023 |
Міністерство оборони України оголосило про те, що прийняло на поставку нові зразки техніки.
Йдеться про німецький вертоліт Bo 105-Е4, а також австрійський мотоцикл KTM 450 ЕХС.
Bo 105-Е4 - це легкий багатоцільовий вертоліт, розробкою якого займалася компанія Messerschmitt-Bölkow-Blohm. Він має цивільну і військову модифікації. ЗСУ хочуть отримати на озброєння версію Bo 105-Е4. Вертоліт планують використовувати для перевезення вантажів і людей. Він може прийняти на борту до 4 осіб і літати на одному баку до 575 км. Крейсерська швидкість вертольота становить 204 км/год.
Що стосується KTM 450 ЕХС, то це кросовий мотоцикл із двигуном на 48 кінських сил. Його планують використовувати спецвійська.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Білий дім підтвердив надання Україні ракет ATACMS, але вони не б'ють на 300 км
ТОП-НОВИНИ
|У США заявили, що передали Україні всі обіцяні танки Abrams
|Україна вперше використала ракети ATACMS для удару по окупантах, - WSJ
|Європарламент підтримав 50 мільярдів євро допомоги Києву
|Рада ухвалила узгоджений із партнерами закон про фінмоніторинг PEP - депутат
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Білий дім підтвердив надання Україні ракет ATACMS, але вони не б'ють на 300 км
|У США заявили, що передали Україні всі обіцяні танки Abrams
|Україна вперше використала ракети ATACMS для удару по окупантах, - WSJ
|Міноборони дозволило списувати втрачене в бою військове майно за спрощеною процедурою
|Європарламент підтримав 50 мільярдів євро допомоги Києву
|Рада ухвалила узгоджений із партнерами закон про фінмоніторинг PEP - депутат
Бізнес
|Snapdragon X ─ нова платформа Qualcomm для ПК, яка повинна конкурувати з Apple M
|Google заміняє звичні паролі на ключі доступу для всіх користувачів
|Українські розробники створили рацію, яку не глушать російські засоби РЕБ, – Федоров
|ЗМІ: Windows 12 дійсно вийде у 2024 році - на це натякнув фінансовий директор Intel
|OpenAI вивчає можливість створення власних чипів для завдань штучного інтелекту
|Жінкам платять менше, але не тільки це. Чому Нобеля з економіки дали за дослідження гендерної нерівності?
|Податкова попередила, що відстежує продажі через Facebook та Instagram