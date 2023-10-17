Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЗМІ: У ЄС не очікують схвалення 20 млрд євро для допомоги Україні зброєю до кінця року

 

Переговори щодо створення спецфонду в межах Європейського фонду миру на 20 мільярдів євро для допомоги Україні затягуються, й у Євросоюзі не очікують узгодження рішення до початку перегляду багаторічного бюджету ЄС на саміті у грудні.

Про це стало відомо порталу Euractiv від співрозмовників у ЄС, пише "Європейська правда".

Нагадаємо, про план виділення 20 мільярдів євро для Європейського фонду миру вперше стало офіційно відомо в липні. Тоді топ-дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що може йтись про чотирирічний "спецфонд" по 5 мільярдів євро на рік.

Очікується, що на черговому грудневому саміті лідери 27 країн ЄС обговорять перегляд бюджету, запропонований Європейською комісією, зокрема створення нового фонду стратегічних технологій і поповнення Європейського фонду миру.

Цей фонд країни-члени ЄС вважають вирішальним фактором у наданні зброї Україні, оскільки він відшкодовуватиме їм вартість поставок. А його збільшення - частиною "безпекових зобов'язань", які Євросоюз пропонував Україні.

"Ми не очікуємо жодної відповіді з цього питання до засідання Європейської ради в грудні, де лідери винесуть на обговорення все, що стосується бюджетних питань, щоб ухвалити рішення", - сказав Euractiv один із дипломатів ЄС на умовах анонімності.

Джерело додало, що на саміті будуть розглядати одразу весь пакет підтримки України, включно з макрофінансовою допомогою на 50 мільярдів євро. Через значні кошти європейські дипломати прогнозують, що рішення "буде непростим".

Euractiv також нагадує, що опір збільшенню бюджету Європейського фонду миру може надійти щонайменше від Словаччини, де до влади незабаром прийде антиукраїнський Роберт Фіцо, й Угорщини, яка раніше публічно виступала проти розширення фонду для фінансування зброї для Києва.

Хоча через Європейський фонд миру Євросоюз уже й так надає аналогічну допомогу Україні, вона здійснюється через транші, які можуть блокувати окремі держави-члени. Крім того, обсяг фонду швидко вичерпується, і лиш нещодавно його довелось збільшувати.
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,3297
  0,0391
 0,11
EUR
 1
 38,2806
  0,0024
 0,01

Курс обміну валют на вчора, 10:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4518  0,02 0,07 38,1232  0,02 0,05
EUR 39,6561  0,16 0,41 40,5732  0,13 0,32

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,3200  0,05 0,15 36,3600  0,04 0,10
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес