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АНАЛІТИКА

Спецпредставниця США з питань відновлення України назвала продуктивною зустріч із Зеленським та його командою в Києві

 

США з питань відновлення України Пенні Пріцкер, яка прибула з візитом до Києва, повідомила про проведення низки зустрічей, зокрема з президентом України Володимиром Зеленським, представниками Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Американської торговельної палати.

"У цій поїздці у мене були дуже продуктивні зустрічі з Американською торговельною палатою, з Національним антикорупційним бюро, зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, з президією Конгресу місцевих та регіональних влад, а також ми зустрілися з президентом Зеленським та його командою. І я хочу подякувати президенту за роботу з нашим посольством, щоб зробити ці поїздки можливими, і за таку тісну співпрацю з нашим посольством упродовж останніх років, особливо після початку війни", - сказала вона на брифінгу, що відбувався на території музею-заводу Coca-Cola в селищі Велика Димерка (Київська область).

Пріцкер також повідомила, що перш ніж виїхати, вона також проведе зустрічі з лідерами місцевого бізнесу.

"Хочу сказати одну річ. Звикайте бачити мене тут, тому що я повернуся. Це перша з багатьох поїздок, які я здійсню сюди. І, як сказав президент Байден: хочу запевнити народ України, що ви можете розраховувати на нашу підтримку", - наголосила спецпредставниця.

Як зазначила Пріцкер, на посаді спеціального представника з питань відновлення України вона працює з урядом України над підтримкою відкриття експортних ринків, мобілізацією прямих іноземних інвестицій та сприянням відновленню економіки.

"Я також докладаю зусиль щодо формування пріоритетів донорів через міжвідомчу платформу координації донорів. І під час цієї та майбутніх поїздок сюди я продовжу налагоджувати відносини між ключовими представниками приватного сектору США в галузі інвестицій, українським урядом та лідерами українського бізнесу", - сказала вона.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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