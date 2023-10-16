У Байдена запевнили, що підтримка України залишається топпріоритетом США

Міністерка фінансів США Джанет Єллен під час зустрічі з очільниками фінансових відомств країн Єврозони запевнила, що підтримка України залишається "головним пріоритетом" для Вашингтона на тлі ескалації арабо-ізраїльського конфлікту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У виступі на зустрічі так званої Єврогрупи - міністрів фінансів країн-членів ЄС, що використовують євро - Єллен підкреслила, що адміністрація Джо Байдена готова підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно" і домагатиметься схвалення в Конгресі "потужної" та безперервної допомоги Києву.

"Ми не можемо дозволити Україні програти війну з економічних причин, тоді як вона продемонструвала здатність досягти успіху на полі бою", - сказала голова американського Мінфіну.

Єллен підтвердила, що Сполучені Штати підтримують "використання надприбутків російських суверенних активів, заморожених у певних клірингових установах, і використання цих коштів для підтримки України".

Також вона сказала, що США та ЄС продовжать працювати над тим, щоб накласти на Росію "все більші витрати за ведення своєї безрозсудної війни", зокрема шляхом обмеження цін на російську нафту та боротьби з ухилянням від санкцій.

На тлі загострення на Близькому Сході з'явились побоювання, що увага до повномасштабного вторгнення РФ в Україну, а також ресурси Заходу для підтримки Києва, можуть зменшитись.

Серед іншого, заява Єллен з'явилась на тлі повідомлень, що адміністрація президента США має намір просити у Конгресу виділити понад два мільярди доларів на допомогу Україні та Ізраїлю.

При цьому відомо, що Білий дім готує запит на додаткове фінансування з коштами для Ізраїлю та України разом.